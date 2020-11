Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: “Καλπάζει” η πανδημία σε όλο τον κόσμο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η “μαύρη εικόνα” νεκρών και κρουσμάτων παγκοσμίως.

Η πανδημία του νέου κορονοϊού έχει προκαλέσει τουλάχιστον 1.319.561 θανάτους σε όλον τον κόσμο αφότου το γραφείο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας στην Κίνα ανέφερε την εμφάνιση της ασθένειας στα τέλη Δεκεμβρίου, σύμφωνα με απολογισμό του Γαλλικού Πρακτορείου που βασίστηκε σε επίσημες πηγές και δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα στις 13:00 ώρα Ελλάδος.

Τουλάχιστον 54.493.680 είναι οι επισήμως διαγνωσμένες μολύνσεις από την έναρξη της πανδημίας, εκ των οποίων τουλάχιστον 34.839.400 θεωρούνται οι ασθενείς που έχουν ιαθεί.

Ο αριθμός αυτών των διαγνωσμένων μολύνσεων δεν αντικατοπτρίζει, ωστόσο, παρά ένα κλάσμα του πραγματικού αριθμού των μολύνσεων. Ορισμένες χώρες διενεργούν τεστ μόνο σε σοβαρά περιστατικά, άλλες χρησιμοποιούν τα διαγνωστικά τεστ κατά προτεραιότητα για τον εντοπισμό και ορισμένες φτωχές χώρες διαθέτουν περιορισμένη μόνο ικανότητα εντοπισμού.

Στη διάρκεια της χθεσινής ημέρας, 6.225 νέοι θάνατοι και 498.768 νέα περιστατικά μόλυνσης καταγράφηκαν σε όλον τον κόσμο.

Οι χώρες που κατέγραψαν τους περισσότερους νέους θανάτους στις τελευταίες ανακοινώσεις τους είναι η Ιταλία με 546 νέους θανάτους, οι ΗΠΑ (540) και το Ιράν (486).

Οι ΗΠΑ είναι η χώρα που έχει πληγεί περισσότερο στον κόσμο από την πανδημία, τόσο από πλευράς αριθμού νεκρών όσο και μολύνσεων, με 246.224 νεκρούς και 11.038.312 καταγεγραμμένες μολύνσεις, σύμφωνα με την καταμέτρηση του Πανεπιστημίου Τζονς Χόπκινς. Τουλάχιστον 4.185.463 άνθρωποι έχουν ιαθεί.

Μετά τις ΗΠΑ, οι πιο πληγείσες χώρες είναι η Βραζιλία με 165.798 νεκρούς και 5.863.093 μολύνσεις, η Ινδία με 130.070 νεκρούς (8.845.127 μολύνσεις), το Μεξικό με 98.542 νεκρούς (1.006.522 μολύνσεις) και η Βρετανία με 51.934 νεκρούς (1.369.318 μολύνσεις).

Ανάμεσα στις περισσότερο πληγείσες χώρες, το Βέλγιο καταγράφει τον μεγαλύτερο αριθμό νεκρών σε σχέση με τον πληθυσμό του, με 124 νεκρούς ανά 100.000 κατοίκους, ακολουθεί το Περού (107), η Ισπανία (87) και η Αργεντινή (78).

Η Κίνα (πλην του Χονγκ Κονγκ και του Μακάο) καταγράφει επισήμως 86.346 μολύνσεις (οκτώ νέες από χθες, Κυριακή, μέχρι σήμερα), εκ των οποίων 4.634 νεκροί (κανένας νέος θάνατος) και 81.319 ιαθέντες.

Η Λατινική Αμερική και η Καραϊβική έως σήμερα στις 13:00 ώρα Ελλάδος έχουν καταγράψει 424.105 νεκρούς, 12.063.212 μολύνσεις, η Ευρώπη 337.845 νεκρούς (14.659.092 μολύνσεις), οι ΗΠΑ και ο Καναδάς 257.159 νεκρούς (11.332.711 μολύνσεις), η Ασία 182.484 νεκρούς (11.491.699 μολύνσεις), η Μέση Ανατολή 69.667 νεκρούς (2.938.977 μολύνσεις), η Αφρική 47.360 νεκρούς (1.977.963 μολύνσεις) και η Ωκεανία 941 νεκρούς (30.027 μολύνσεις).

Ο απολογισμός αυτός καταρτίστηκε με βάση στοιχεία που συνέλεξαν τα γραφεία του Γαλλικού Πρακτορείου από τις αρμόδιες εθνικές αρχές και πληροφορίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

Λόγω διορθώσεων που επιφέρουν οι αρχές ή καθυστερημένης δημοσίευσης των στοιχείων, οι αριθμοί για την αύξηση των μολύνσεων και των θανάτων μέσα σε 24 ώρες μπορεί να μην ανταποκρίνονται ακριβώς σε εκείνους που δημοσιεύθηκαν την προηγουμένη.