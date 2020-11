Πολιτική

Γιάννης Μητρόπουλος: Ενός λεπτού σιγή στη Βουλή στη μνήμη του γιατρού

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο γιατρός της Βουλής "έσβησε" από κορονοϊό στα 52 του χρόνια.

Ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του γιατρού Γιάννη Μητρόπουλου που έπεσε θύμα του κορονοϊού, τήρησε η Ολομέλεια της Βουλής. Στην προσφορά του Γιάννη Μητρόπουλου αναφέρθηκε με την έναρξη της συνεδρίασης η αντιπρόεδρος της Βουλής Σοφία Σακοράφα.

«O καρδιολόγος Γιάννης Μητρόπουλος έπεσε θύμα, στην πρώτη γραμμή της μάχης κατά του κορονοϊού. Πλήρωσε το τίμημα της προσωπικής και επαγγελματικής του ευσυνειδησίας, προσφέροντας τις υπηρεσίες του στην Υγειονομική Υπηρεσία της Βουλής», είπε η Σοφία Σακοράφα και προσέθεσε: «Η ανθρώπινη παρουσία του και η επιστημονική του προσφορά, επί τόσα χρόνια, δημιουργεί ακόμα μεγαλύτερη θλίψη σε όλους όσοι τον γνώρισαν, για το αδόκητο τέλος του.

Τέτοιες απώλειες, και δυστυχώς δεν είναι η μόνη, μας υποχρεώνουν να σκύψουμε το κεφάλι μπροστά στην τεράστια προσπάθεια και προσφορά του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού όλης της χώρας, σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς. Η Βουλή των Ελλήνων, όπως και όλο το προσωπικό της εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην οικογένεια του».