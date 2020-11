Ηράκλειο

Εξιτήριο πήρε ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης Ειρηναίος

Νικητής από τη “μάχη” που έδωσε επί ενάμιση μήνα στο νοσοκομείο, βγήκε ο προκαθήμενος της Εκκλησίας της Κρήτης.

Εξιτήριο από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, μετά από περίπου ενάμιση μήνα, πήρε ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης Ειρηναίος.

Υπενθυμίζεται ότι ο Προκαθήμενος της Εκκλησίας της Κρήτης είχε εισαχθεί στην Εντατική του Νοσοκομείου στις 27 Σεπτεμβρίου, με νευρολογικής φύσεως πρόβλημα.

Όπως ανακοινώθηκε από τον Διοικητή του ΠΑΓΝΗ κ. Γ. Χαλκιαδάκη:

«Με μεγάλη χαρά και ιδιαίτερη τιμή, σας ανακοινώνουμε το εξιτήριο του Σεβασμιοτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κ.κ. Ειρηναίου.

Ο Αρχιεπίσκοπος εξέρχεται σε πολύ καλή κατάσταση και παραμένει κατ’ οίκον, παρακολουθούμενος από τους θεράποντες ιατρούς.

Υπενθυμίζεται ότι, απαγορεύονται οι επισκέψεις στον Σεβασμιότατο και κατ’οίκον, λόγω της παρούσας κατάστασης.

Ευχόμαστε καλή ανάρρωση και ταχεία επιστροφή στα καθήκοντα του».

Πηγή: Cretalive.gr