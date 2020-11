Υγεία - Περιβάλλον

Ο κορονοϊός “κυκλοφορούσε” στην Ιταλία από το 2019

Μελέτη του Εθνικού Αντικαρκινικού Ινστιτούτου του Μιλάνου

Ο κορονοϊός κυκλοφορούσε στην Ιταλία τον Σεπτέμβριο του 2019, σύμφωνα με μελέτη του Εθνικού Αντικαρκινικού Ινστιτούτου (INT) της ιταλικής πόλης του Μιλάνου, κάτι που αποτελεί ένδειξη ότι ίσως είχε εξαπλωθεί εκτός Κίνας νωρίτερα από τις σχετικές εκτιμήσεις.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) έχει ανακοινώσει ότι ο κορονοϊός και η COVID-19, η αναπνευστική ασθένεια που προκαλεί, ήταν άγνωστα πριν αναφερθεί το ξέσπασμα της επιδημίας στην Ουχάν, στην κεντρική Κίνα, στα τέλη της περασμένης χρονιάς. Αλλά έχει ανακοινώσει πως «δεν μπορεί να αποκλειστεί η πιθανότητα ο ιός να κυκλοφορούσε σιωπηρά αλλού».

Ο ΠΟΥ ανέφερε σήμερα ότι εξετάζει τα αποτελέσματα από την Ιταλία και τις επιπλέον πληροφορίες που δημοσιεύθηκαν εκεί το σαββατοκύριακο και ότι ζητά διευκρινίσεις.

Ο 'ασθενής 0' στην Ιταλία εντοπίστηκε στις 21 Φεβρουαρίου σε μια μικρή πόλη κοντά στο Μιλάνο, στην βόρεια περιοχή της Λομβαρδίας.

Σύμφωνα με τα ευρήματα των Ιταλών ερευνητών, που δημοσιεύθηκαν στην επιστημονική επιθεώρηση Tumori Journal του INT, το 11,6% των 959 υγιών εθελοντών, που συμμετείχαν σε έναν δοκιμαστικό έλεγχο για καρκίνο των πνευμόνων από τον Σεπτέμβριο του 2019 έως και τον Μάρτιο του 2020, είχαν αναπτύξει αντισώματα κορονοϊού πολύ πριν από τον Φεβρουάριο.

Ένα επιπλέον τεστ αντισωμάτων SARS-CoV-2 διενεργήθηκε από το Πανεπιστήμιο της Σιένα για την ίδια έρευνα με τίτλο «Απροσδόκητος εντοπισμός αντισωμάτων SARS-CoV-2 στην προ της πανδημίας περίοδο στην Ιταλία».

Έδειξε ότι τέσσερις περιπτώσεις, που χρονολογούνται έως την πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου, ήταν θετικές για αντισώματα, πράγμα που σημαίνει ότι προσβλήθηκαν τον Σεπτέμβριο, δήλωσε στο Reuters ο Τζοβάνι Απολόνε, εκ των συντακτών της μελέτης.

«Αυτό είναι το βασικό εύρημα: άνθρωποι χωρίς συμπτώματα όχι μόνο βρέθηκαν θετικοί μετά τα ορολογικά τεστ, αλλά είχαν και αντισώματα ικανά να σκοτώσουν τον ιό», δήλωσε ο Απολόνε.

«Αυτό σημαίνει ότι ο κορονοϊός μπορεί να κυκλοφορεί στον πληθυσμό για πολύ καιρό και με χαμηλό ποσοστό θνησιμότητας, όχι επειδή εξαφανίζεται, μόνο για να σημειώσει και πάλι έξαρση», δήλωσε.

Ο ΠΟΥ ανακοίνωσε ότι θα επικοινωνήσει με τους συντάκτες της μελέτης «για να συζητήσει και να προγραμματίσει περαιτέρω αναλύσεις των διαθέσιμων δειγμάτων και την εξακρίβωση των αποτελεσμάτων της εξουδετέρωσης».

Ιταλοί ερευνητές δήλωσαν στον Reuters τον Μάρτιο ότι είχαν καταγράψει έναν υψηλότερο από τον συνηθισμένο αριθμό σοβαρών περιστατικών πνευμονίας και γρίπης στη Λομβαρδία το τελευταίο τρίμηνο του 2019, σε μια ένδειξη ότι ο κορονοϊός ίσως κυκλοφορούσε νωρίτερα σε σχέση με ό,τι πιστευόταν.