Κοινωνία

Πολυτεχνείο - Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων: Ενστάσεις για την “αντισυνταγματικότητα”

Μέλη του Δ.Σ. της ΕνΔΕ επικρίνουν το Προεδρείο για πολιτικοποίηση της Ένωσης, με αφορμή την ανακοίνωση σχετικά με την απαγόρευση συναθροίσεων.

Δύο μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων (ΕνΔΕ), ο Δημήτριος Φούκας και η Ελευθερία Κώνστα, σε κοινή δήλωσή τους, αναφέρουν ότι το Προεδρείο της Ένωσής τους έχει πολιτικοποιήσει τον συνδικαλιστικό τους φορέα και έχει επιλέξει «να τοποθετήσει την Ένωση στην πολιτική διαμάχη και μάλιστα σε ηγετικό ρόλο».

Ακόμη, τα δύο μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΔΕ υπογραμμίζουν ότι «ο Πρόεδρος της ΕνΔΕ επιλέγει να ενταχθεί σε ένα πολιτικό μέτωπο, καταρρακώνοντας όχι μόνο το καταστατικό, αλλά και τη φύση της Ένωσης», ενώ κάνουν λόγο για εκτροπή του Προεδρείου της Ένωσης και καλούν του δικαστές και εισαγγελείς, «ανεξάρτητα από τις επιλογές τους στις πρόσφατες αρχαιρεσίες, σε εγρήγορση για την επαναφορά της Ένωσης στο ρόλο της, ως προασπιστή του ρόλου της Δικαιοσύνης και προστασίας των μελών της και των μετεχόντων στην απονομή του Δικαίου».

Το κείμενο της δήλωσης των δύο μελών του Δ.Σ. της ΕΔΕ έχει ως εξής:

«Το Προεδρείο της ΕνΔΕ, με την από 15-11-2020 ανακοίνωσή του, έχει επιλέξει να τοποθετήσει την Ένωση στην πολιτική διαμάχη και μάλιστα σε ηγετικό ρόλο! Ταυτόχρονα, στο ζήτημα του καλπάζοντος κινδύνου της πανδημίας, της αποτροπής της μετατροπής των δικαστικών αιθουσών και γραφείων σε εστίες κινδύνου, της προστασίας της υγείας των μελών της Ένωσης, των Γραμματέων, των Δικηγόρων και των διαδίκων, επιδεικνύει αφωνία, μετά την ρήξη με τους συνδικαλιστικούς φορείς των δικηγόρων.

Σήμερα που επείγει όσο ποτέ η προσαρμογή της ΚΥΑ λειτουργίας των δικαστηρίων, ο Πρόεδρος της ΕνΔΕ επιλέγει να ενταχθεί σε ένα πολιτικό μέτωπο, καταρρακώνοντας όχι μόνο το καταστατικό, αλλά και τη φύση της Ένωσης.

Δεν μπορούμε να μείνουμε σιωπηλοί μπροστά σε αυτή την εκτροπή. Καλούμε όλους τους συναδέλφους, ανεξάρτητα από τις επιλογές τους στις πρόσφατες αρχαιρεσίες, σε εγρήγορση για την επαναφορά της Ένωσης στο ρόλο της, ως προασπιστή του ρόλου της δικαιοσύνης και προστασίας των μελών της και των μετεχόντων στην απονομή του Δικαίου.

Δηλώνουμε ότι, δρώντας μέσα στα καταστατικά πλαίσια, θα επιχειρήσουμε κάθε ενέργεια για τον σκοπό αυτό».