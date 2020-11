Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Κομισιόν: Συμβόλαιο για 405 εκατ. δόσεις του εμβολίου CureVac

Πότε υπογράφεται το νέο συμβόλαιο. Τι ανακοίνωσε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Της Μαρίας Αρώνη

Νέο συμβόλαιο για την αγορά έως και 405 εκατομμυρίων δόσεων του εμβολίου κατά του covid-19 της Γερμανικής εταιρείας CureVac θα υπογράψει αύριο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως ανακοίνωσε σήμερα η Πρόεδρος της Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

«Χρειαζόμαστε ένα ασφαλές και αποτελεσματικό εμβόλιο για να σταματήσουμε την πανδημία», είπε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, λίγες ημέρες μετά την υπογραφή του συμβολαίου με την Pfizer-BionTech για το εμβόλιο κατά του κορονοϊού.

Στη δήλωσή της, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, υπενθυμίζει ότι νωρίτερα φέτος η Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων είχαν χρηματοδοτήσει την CureVac για την ανάπτυξη του εμβολίου για το οποίο σήμερα έχει γίνει απτή πρόοδος. «Αν το εμβόλιο αποδειχθεί ασφαλές και αποτελεσματικό κατά του covid-19, κάθε κράτος-μέλος θα προμηθευτεί τα εμβόλια την ίδια χρονική στιγμή, με βάση τα δεδομένα και με τους ίδιους όρους», πρόσθεσε.

Το συμβόλαιο με την Γερμανική CureVac είναι το πέμπτο κατά σειρά που υπογράφει η Επιτροπή για το εμβόλιο κατά του covid-19. Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, πρόσθεσε ότι η Επιτροπή εργάζεται για την υπογραφή του έκτου συμβολαίου με την Αμερικάνικη Moderna με την οποία έχουν ήδη ολοκληρωθεί οι διερευνητικές συζητήσεις. «Ελπίζουμε να ολοκληρώσουμε το συμβόλαιο σύντομα. Δεν γνωρίζουμε σε αυτό το στάδιο ποιό εμβόλιο θα βρεθεί ασφαλές και αποτελεσματικό. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΜΑ) θα τα αδειοδοτήσει μόνο μετά από μια ενδελεχή αξιολόγηση. Γι’ αυτό και χρειάζεται να έχουμε ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο εμβολίων, με βάση τις διαφορετικές τεχνολογίες», ανέφερε η Πρόεδρος της Επιτροπής.

Παράλληλα, πρόσθεσε, η Επιτροπή εργάζεται με την φαρμακευτική εταιρεία Kovacs για να παράσχει πρόσβαση στο εμβόλιο σε φτωχές χώρες. «Θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι όλοι θα έχουμε πρόσβαση γρήγορα σε ασφαλή και αποτελεσματικά εμβόλια», ανέφερε τέλος η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.