Κορονοϊός - Παπαευαγγέλου: μεγάλη η διασπορά σε όλη την Ελλάδα

Σε Αττική και Θεσσαλονίκη σχεδόν τα μισά απο τα 2198 κρούσματα, που ανακοινώθηκαν την Δευτέρα.

"Η διασπορά του κορονοϊού είναι μεγάλη σε όλη την Ελλάδα. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας πιέζεται περισσότερο απο ποτέ", τόνισε η Βάνα Παπαευαγγέλου.

Υψηλός παραμένει ο αριθμός των νέων κρουσμάτων κορονοϊού σε Αττική και Θεσσαλονίκη, πρόσθεσε η Καθηγήτρια Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων. Τη Δευτέρα καταγράφηκαν 492 νέες μολύνσεις στην Αττικη και 491 στη Θεσσαλονίκη, με τον συνολικό αριθμό των ημερήσιων κρουσμάτων να ανέρχεται στα 2.198. Τριψήφιος είναι και ο αριθμός των κρουσμάτων σε Δράμα και Πέλλα, με 147 και 122 νέα περιστατικά αντίστοιχα.

Η κ. Παπαευαγγέλου αναφέρθηκε και στον τραγικό θάνατο δύο γιατρών, 42 και 52 ετών, από κοροναϊό λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «κανείς δεν είναι υπεράνω της λοίμωξης».

Δύσκολη αυτή η εβδομάδα, αισιδιοξία για την επόμενη

Στη συνέχεια, η καθηγήτρια επισήμανε ότι υπήρξε εκθετική αύξηση στις εισαγωγές ΜΕΘ τις τελευταίες μέρες.

Ο μέσος όρος των ασθενών που νοσηλεύονται σε ΜΕΘ (σήμερα είναι 400) έχει μειωθεί στα 64 χρόνια. Εντούτοις, ο μέσος όρος των κρουσμάτων γενικά υπολογίζεται στα 42 χρόνια.

Την τελευταία εβδομάδα, πάνω από 2.500 άνθρωποι άνω των 65 ετών μολύνθηκαν με κοροναϊό, κάτι που μεταφράζεται σε συνεχόμενη πίεση στα νοσοκομεία.

Ωστόσο, όπως είπε η κ. Παπαευαγγέλου, ήδη αποδίδουν τα μέτρα που έχουν επιβληθεί και εξέφρασε την πρόβλεψη ότι σε μια εβδομάδα «θα μπορούμε να χαμογελάμε», καθώς αναμένεται μείωση στις νοσηλείες σε ΜΕΘ και στους θανάτους.

Μάσκες για πολλούς μήνες

Η καθηγήτρια επεσήμανε για ακόμα μια φορά το πόσο σημαντικό είναι να τηρούμε τα μέτρα για να ανακοπεί η πορεία του ιού.

«Βλέπουμε μια πρώτη εικόνα σταθεροποίησης γεγονός που μας βοηθά να πιστεύουμε πως θα αρχίσουμε να αίρουμε κάποιους περιορισμούς» είπε.

«Θα μάθουμε να ζούμε με τη μάσκα, μέσα κι έξω από το σπίτι, για πολλούς μήνες», τόνισε χαρακτηριστικά.

«Πρέπει να δείξουμε άμεσα, σήμερα, τώρα, την απαραίτητη σύνεση και να τηρούμε σχολαστικά την καθολική χρήση της μάσκας. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να αποξενωθούμε, να φοβόμαστε τον διπλανό μας» είπε η λοιμωξιολόγος.

Γιατί τα παιδιά νοσούν ηπιότερα ή και καθόλου

Μιλώντας για τα παιδιά, η Βάνα Παπαευαγγέλου επανέλαβε ότι το σχολείο δεν είναι χώρος υπερμετάδοσης, καθώς σύμφωνα με μελέτες μόνο 1 στα 4.000 παιδιά μεταδίδουν τον ιό στο περιβάλλον τους. Αυτό οφείλεται και στο γεγονός ότι τα παιδιά περνάνε τη λοίμωξη ηπιότερα ή ασυμπτωματικά.

Σύμφωνα με μια άλλη μελέτη που ανέφερε η κ. Παπαευαγγέλου, όσοι έχουν νοσήσει από άλλους κοροναϊούς έχουν ήδη κάποια αντισώματα στον SARS-CoV-2. Εξαιρετικά θετικό είναι το γεγονός ότι τα αντισώματα αυτά εμποδίζουν την είσοδο του ιού στα κύτταρα. Μάλιστα, ειδικά στα παιδιά, τα αντισώματα είναι αυξημένα.

Ωστόσο, όπως εξήγησε, το κλείσιμο των σχολείων ήταν μονόδρομος, παρά το γεγονός ότι τα σχολεία θεωρούνται ασφαλής χώρος. Αυτό συνέβη λόγω της κινητικότητα του πληθυσμού που συνδέεται με το σχολείο: δηλαδή τη μεταφορά των παιδιών από και προς στο σχολείο, τη μετακίνηση των εκπαιδευτικών, τις υπηρεσίες τροφοδοσίας και καθαριότητας και την κινητικότητα των εργαζόμενων γονέων.