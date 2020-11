Οικονομία

“Εξοικονομώ-Αυτονομώ”: Αναβολή στις αιτήσεις, πότε αρχίζουν πάλι

Ολιγοήμερη αναβολή στις αιτήσεις "Εξοικονομώ-Αυτονομώ". Το νέο χρονοδιάγραμμα ανά Περιφέρεια.

Δεκαήμερη αναβολή στην έναρξη υποβολής αιτήσεων στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ-Αυτονομώ» αποφάσισαν σήμερα τα υπουργεία Περιβάλλοντος & Ενέργειας και Ανάπτυξης & Επενδύσεων, λαμβάνοντας υπόψη όπως επισημαίνουν, τις παρενέργειες που προκαλεί η πανδημία του κορονοϊού και τα αιτήματα του τεχνικού κόσμου ιδιαίτερα από τη Βόρειο Ελλάδα.

Αυτό σημαίνει ότι η πλατφόρμα μέσω της οποίας θα υποβάλλονται τα αιτήματα θα ανοίξει στις 9 Δεκεμβρίου, αρχής γενομένης από την Περιφέρεια Θεσσαλίας, αντί για τις 30 Νοεμβρίου που είχε ανακοινωθεί. Επίσης το άνοιγμα της πλατφόρμας για τις Περιφέρειες της Βορείου Ελλάδας -όπου τα προβλήματα με τον κορονοϊό είναι εντονότερα- θα μετατεθεί στο τέλος του χρονοδιαγράμματος.

Έτσι, το νέο χρονοδιάγραμμα για την έναρξη υποβολής των αιτήσεων διαμορφώνεται ανά Περιφέρεια ως εξής:

Θεσσαλίας: 09.12.2020

Ηπείρου και Ιονίων Νήσων 11.12.2020

Αττικής 14.12.2020

Στερεάς Ελλάδας και Πελοποννήσου 16.12.2020

Δυτικής Ελλάδας 18.12.2020

Κρήτης, Βορείου Αιγαίου και Νοτίου Αιγαίου 21.12.2020

Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης 11.01.2021

Δυτικής Μακεδονίας 13.01.2021

Κεντρικής Μακεδονίας 15.01.2021

Πολυκατοικίες 18.01.2021

Αποφασίστηκε επίσης, ότι το απαιτούμενο από τις Πολεοδομίες (ΥΔΟΜ) πιστοποιητικό για να υποβληθεί η αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα (Βεβαίωση νομίμως εκδοθείσας οικονομικής άδειας ή Βεβαίωση τακτοποίησης αυθαιρέτου) δεν είναι υποχρεωτικό στην παρούσα φάση και μπορεί να αντικατασταθεί από μια υπεύθυνη δήλωση, με σχετική αλλαγή που θα γίνει στο πληροφοριακό σύστημα. Η κατάθεση του πιστοποιητικού καθίσταται υποχρεωτική σε επόμενο βήμα της διαδικασίας, ως προϋπόθεση υπαγωγής.

«Τα υπουργεία Περιβάλλοντος & Ενέργειας και Ανάπτυξης & Επενδύσεων θεωρούν ότι με τις τροποποιήσεις αυτές αντιμετωπίζεται σημαντικό μέρος των αιτημάτων που υποβλήθηκαν. Από την άλλη πλευρά, σε μια περίοδο ύφεσης σε όλη την Ευρώπη και στην Ελλάδα, αξιοποιούνται με αυτόν τον τρόπο τα εργαλεία του Ταμείου Ανάκαμψης προκειμένου να κινηθεί η αγορά. Σε περίπτωση μεγαλύτερης αναβολής κρίθηκε ότι ένα εμβληματικό πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης όπως είναι το «Εξοικονομώ-Αυτονομώ» θα έμενε ανενεργό σε μια περίοδο κατά την οποία η συμβολή του είναι κρίσιμη για τη μείωση των συνεπειών της ύφεσης και της επανεκκίνησης της οικονομίας», τονίζουν τα συναρμόδια υπουργεία.

Υπενθυμίζουν εξάλλου ότι κάθε χρόνο πλέον θα προκηρύσσονται προγράμματα αυτής της κλίμακας. Επομένως, όσοι δεν ενταχθούν φέτος θα έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν αιτήσεις τους αμέσως επόμενους μήνες για το 2021, καθώς και για όλα τα επόμενα χρόνια.

Ο τελικός οδηγός του «Εξοικονομώ-Αυτονομώ», αναμένεται να δοθεί αργότερα στη δημοσιότητα με σημειακές μόνο αλλαγές και προσθήκες σε σχέση με την προδημοσίευση που έγινε ένα μήνα πριν.