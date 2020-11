Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Μαγιορκίνης: Πενταπλάσιο της Αττικής το επιδημικό φορτίο στη Θεσσαλονίκη

“Καμπανάκι” για την αυστηρή τήρηση των μέτρων και τον περιορισμό των επαφών σε στενό οικογενειακό κύκλο.

Έκκληση για αυστηρή τήρηση των μέτρων κατά της διασποράς του κορονοϊού, απηύθυνε ο Επίκουρος Καθηγητής της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, Γκίκας Μαγιορκίνης, κατά την καθιερωμένη ενημέρωση από το Υπουργείο Υγείας.

Όπως είπε, τις προηγούμενες ημέρες η κατάσταση στην Αττική παρουσίασε βελτίωση, αλλά όχι σε σημείο που να επιτρέπει οποιονδήποτε εφησυχασμός.

Την ίδια ώρα, η Θεσσαλονίκη παραμένει στο “κόκκινο”. Σε σύγκριση με την Αττική, παρουσιάζει πενταπλάσιο επιδημικό φορτίο, τόνισε και ανέφερε χαρακτηριστικά πως αν η Αττική ήταν σε αυτήν τη θέση, θα παρουσίαζε καθημερινά πάνω από 2.200 κρούσματα.

Σε ό,τι αφορά τις ηλικιακές ομάδες, ο κ. Μαγιορκίνης επεσήμανε πως η ομάδα 40-65 ετών έχει τη μεγαλύτερη επίπτωση, ακολουθούμενη από την ομάδα 19-39 ετών.

Είναι εξαιρετικά σημαντικό, πρόσθεσε, να περιοριστούν οι επαφές σε στενό οικογενειακό κύκλο.

Για το εμβόλιο, χαρακτήρισε θετικό μήνυμα την ανακοίνωση της Moderna, σημειώνοντας πως είναι ελπιδοφόρο πως έχουμε δύο ανεξάρτητες κλινικές δοκιμές με μεγάλα ποσοστά επιτυχίας.

«Έχουμε πάρα πολύ δρόμο να διανύσουμε», συμπλήρωσε και οι όποιες ισορροπίες διαμορφώνονται είναι εξαιρετικά ασταθείς.

«Με 55 εκατομμύρια διαγνώσεις η πανδημία του COVID-19 ενισχύεται σε όλο τον κόσμο» είπε νωρίτερα ο Γκίκας Μαγιορκίνης, αναφερόμενος στην πορεία της πανδημίας σε όλον τον κόσμο και συμπλήρωσε ότι «περισσότερες από 650 χιλιάδες διαγνώσεις καταγράφονται πλέον ανά ημέρα σε παγκόσμια κλίμακα. «Μάλιστα την προηγούμενη εβδομάδα, για πρώτη φορά από την αρχή της πανδημίας», υπογράμμισε ο καθηγητής ιατρικής «κατέληξαν περισσότεροι από 10.000 άνθρωποι σε μία ημέρα».

«Στην Ευρώπη η επιδημία εξακολουθεί να επεκτείνεται δυναμικά έχοντας ξεπεράσει τις 14 εκατομμύρια διαγνώσεις με το αριθμό των νέων διαγνώσεων να διατηρείται σε υψηλότερα των 200 χιλιάδων ανά ημέρα, ενώ οι άνθρωποι που καταλήγουν ξεπέρασαν τις 4.000 ανά ημέρα», τόνισε ο Γκίκας Μαγιορκίνης.