“Το Πολυτεχνείο ζει” και θα ζει χωρίς πορεία φέτος

Αδιανόητες εν μέσω πανδημίας και ενώ η χώρα θρηνεί ήδη 1.165 συνανθρώπους μας, οι κοκορομαχίες και οι εμμονές για τον τρόπο απόδοσης τιμής στους αγωνιστές του ’73.

Δεν χρειάζεται καμία πορεία, καμία συγκέντρωση, καμία εκδήλωση για να τιμηθεί το Πολυτεχνείο και οι αγωνιστές του, που θυσιάστηκαν και πάλεψαν για τον συν-Άνθρωπο και τα δικαιώματα του, με πρώτα και βασικά τα δικαιώματα στην Ζωή, την Ελευθερία και την Δημοκρατία.

Αυτά είναι που πρέπει να αναδειχθούν και να προστατευθούν και στο πλαίσιο της συμπλήρωσης 47 ετών από τα γεγονότα του 1973. Αυτό μπορεί και πρέπει να γίνει, υπό τις δεδομένες συνθήκες, μόνο με πιστή τήρηση των μέτρων για την αναχαίτιση της εξάπλωσης της πανδημίας. Από όλους ανεξαιρέτως, δίχως παρεκκλίσεις και "παρατράγουδα".

Απλά και ξεκάθαρα είναι τα πράγματα, με απλή λογική και πέρα και μακριά από οποιασδήποτε κομματικής βάσης αντιπαράθεση.

Στην Δημοκρατία δεν θα έπρεπε καν να εκδίδονται απαγορεύσεις για τα αυτονόητα, δεν θα έπρεπε καν να συζητούμε για τα οφειλόμενα να πραχθούν από όλες και από όλους, στο όνομα του σεβασμού και της προστασίας της Δημόσιας Υγείας, της Ελευθερίας του ενός που τελειώνει εκεί που αρχίζει η Ελευθερία και τα δικαιώματα του άλλου, της Ζωής που οφείλουμε όλοι, Πολίτες και Πολιτεία, να προασπιστούμε για τον εαυτό και τον διπλανό μας.

Η τιμή στο Πολυτεχνείο και τους αγωνιστές του επιβάλλεται να γίνει χωρίς εκδηλώσεις και συγκεντρώσεις, ιδίως όσο ασυμπτωματικοί φορείς του κορονοϊού κυκλοφορούν παντού.

Όχι μόνο επειδή έτσι συνέβη σε άλλες εθνικές και ιστορικές επετείους από τον Φεβρουάριο και εξής, από όταν δηλαδή ενέσκηψε και στην Ελλάδα η φονική πανδημία του κορονοϊού, αλλά κυρίως, επειδή σήμερα οι Έλληνες θρηνούν ήδη για 1.165 νεκρούς από επιπλοκές του κορονοϊού, αγωνιούν για 400 διασωληνωμένους συμπολίτες μας στις ΜΕΘ και για ακόμη 3.527 ασθενείς με κορονοϊό που νοσηλεύονται σε ΜΑΦ και σε άλλες κλινικές των νοσοκομείων ανά την επικράτεια και ανησυχεί για την έξαρση της φονικής πανδημίας, η οποία στην χώρα μας μετρά ήδη 76.493 επιβεβαιωμένα κρούσματα.

Δεν χρειάζεται καμία πορεία στο Πολυτεχνείο για να αποδοθούν οι δέουσες τιμές σε όσους πρέπει.

Όχι αν αυτό θέσει σε κίνδυνο έστω και έναν συμπολίτη μας, όχι υπό τον φόβο μαζικές συγκεντρώσεις να μετατραπούν σε "εστίες μετάδοσης" κορονοϊού, όχι αν με την πορεία ή με μικρές συγκεντρώσεις και πορείες "βοηθήσουμε" ώστε η Αθήνα να γίνει μέσα σε 15 ημέρες όπως η Θεσσαλονίκη, το Λεκανοπέδιο όπου διαβιεί ο μισός πληθυσμός της χώρας να γίνει ακόμη μεγαλύτερη "φονική φωλιά" του Covid-19.

“Το Πολυτεχνείο ζει” και θα ζει ακόμη και χωρίς να γίνει πορεία.

“Το Πολυτεχνείο ζει” και θα ζει γιατί θα ακουστούν τα διδάγματα του σε όλες τις σχολικές αίθουσες, έστω και τις "εικονικές" μέσω τηλεκπαίδευσης.

“Το Πολυτεχνείο ζει” και θα ζει γιατί οι μεγαλύτεροι θα μοιραστούν με τους νεότερους, έστω από το τηλέφωνο ή από τα πανίσχυρα social media, όσα βίωσαν και όσα πέτυχαν με τον αγώνα τους.

"Το Πολυτεχνείο ζει" και μέσα απο τις αναφορές στην επέτειο και στα γεγονότα απο τα ΜΜΕ,

“Το Πολυτεχνείο ζει” και θα ζει και το 2021 γιατί έχει γραφτεί στην Ιστορία.

Το ζητούμενο είναι όλοι μαζί να προστατεύσουμε εαυτόν και αλλήλους από την πανδημία, για να είμαστε όλοι εδώ και του χρόνου και να μπορούμε να περάσουμε την 17η Νοέμβρη 2021, όπως αισθάνεται και όπως βουληθεί ο καθένας.