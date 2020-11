Κοινωνία

Πολυτεχνείο - ΣτΕ: “Ναι” στην απαγόρευση συγκεντρώσεων

Το σκεπτικό της απόφασης του ΣτΕ για την απόρριψη του αιτήματος του ΜέΡΑ25 να «παγώσει» η απόφαση απαγόρευσης συγκεντρώσεων. Η αντίδραση του ΜέΡΑ25 για την απόφαση.

Για λόγους δημοσίου συμφέροντος η πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας Μαίρη Σάρπ απέρριψε το αίτημα του «ΜέΡΑ25» και του γραμματέα του Γιάνη Βαρουφάκη, καθώς και του Σωματείου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και του Πολίτη, που ζητούσαν να «παγώσει» η απόφαση του αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, με την οποία δεν επιτρέπονται εορταστικές εκδηλώσεις για την αυριανή επέτειο του Πολυτεχνείου.

Ειδικότερα, η κυρία Σάρπ απέρριψε το αίτημα έκδοσης προσωρινής διαταγής για λόγους δημοσίου συμφέροντος και προστασίας της δημοσίας υγείας από τον κίνδυνο διασποράς του COVID-19.

Σήμερα το πρωί είχαν προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας το «ΜέΡΑ25», το Σωματείο για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και του Πολίτη, καθώς και δύο πολίτες και κατέθεσαν αίτηση ακύρωσης, αίτηση αναστολής και είχαν υποβάλλει αίτημα έκδοσης προσωρινής διαταγής προκειμένου να ανασταλεί άμεσα η προσβαλλόμενη υπ' αριθμό 1029/8/18 απόφαση του αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας με την οποία απαγορεύθηκαν όλες οι δημόσιες υπαίθριες συγκεντρώσεις στο σύνολο της επικράτειας για το διάστημα από 15 Νοεμβρίου και ώρα 06.00' μέχρι 18 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 21.00. Παράλληλα, στρεφόντουσαν και κατά του υπουργού Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοϊΐδη.

Οι προσφεύγοντες υποστηρίζουν ότι η απαγόρευση των εορτασμών της επετείου του Πολυτεχνείου παραβιάζει το άρθρο 11 του Συντάγματος που αφορά το δικαίωμα των πολιτών για δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις, όπως επίσης παραβιάζεται και η συνταγματική αρχή της αναλογικότητας. Τέλος, υποστηρίζουν ότι η προσβαλλόμενη απόφαση δεν έχει νόμιμη αιτιολογία όπως απαιτεί το Σύνταγμα, ενώ επικαλούνται και Ευρωπαϊκή νομολογία.

ΜέΡΑ25: Το ΣτΕ αποφάσισε πως είναι νόμιμη η αυταρχική απόφαση της Κυβέρνησης

Το ΜέΡΑ 25 αναφέρει σε ανακοίνωσή του ότι «το Συμβούλιο της Επικρατείας αφού η Πρόεδρος του δυσκολεύτηκε αρκετά όλη την μέρα με την απόφαση που θα έβγαζε επί της προσωρινής διαταγής -μιας και συνήθως αυτές οι αποφάσεις βγαίνουν πολύ σύντομα μετά την συζήτηση της υπόθεσης-, εν τέλει αποφάσισε πως επί της αρχής -στο επίπεδο δηλαδή της προσωρινής διαταγής- είναι νόμιμη η αυταρχική απόφαση της Κυβέρνησης».

Ταυτόχρονα, προσθέτει το ΜέΡΑ 25, «η Πρόεδρος του ΣτΕ φρόντισε να χρεώσει την σχετική υπόθεση της προσφυγής μας σε έναν συντηρητικό - μνημονιακό εισηγητή ώστε και η οριστική έκβαση της να είναι της αρεσκείας της Κυβέρνησης».

Το ΜέΡΑ 25 εκφράζει την ελπίδα ότι «θα υπάρξει έστω και μία μειοψηφία που θα σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και θα προασπίσει την Δημοκρατία, το Σύνταγμα, τον Κοινοβουλευτισμό και τα πολιτικά δικαιώματα και ελευθερίες των πολιτών».