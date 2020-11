Κοινωνία

Lockdown: Πρόστιμα πάνω από 560000 ευρώ σε τρεις ημέρες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η αποτίμηση των ελέγχων το τριήμερο 13 έως και 15 Νοεμβρίου.

Οι αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες (ΕΛ.ΑΣ, Λιμενικό Σώμα, ΔΙΜΕΑ, ΕΑΔ, Δημοτική Αστυνομία, Περιφέρειες) διενήργησαν το τριήμερο 13-15.11.2020 συνολικά 232.048 ελέγχους και κατέγραψαν 6.354 περιπτώσεις παράβασης των μέτρων επιδημιολογικού συναγερμού.

Συνολικά επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 565.350€ και κύρωση αναστολής λειτουργίας σε δύο (2) καταστήματα (15 ημερών το καθένα) .





Η Ελληνική Αστυνομία επιφορτίστηκε με τον κύριο όγκο των ελέγχων (229.033)

Α. Κυριότερες παραβάσεις:

Μη χρήση μάσκας

Μη αποστολή sms

Μη επίδειξη βεβαίωσης μετακίνησης

Μη νόμιμη μετακίνηση μετά τις 21:00

Μη νόμιμη λειτουργία καταστημάτων που βρίσκονται σε αναστολή/ειδικό καθεστώς λειτουργίας

Β. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις:

Σε δύο Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (σε ειδικό καθεστώς λειτουργίας), στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, επιβλήθηκε αναστολή λειτουργίας 30 ημερών (2x15 ημέρες).

Σε έναν οίκο ανοχής επιβλήθηκε το πρόστιμο των 5.000€

Σε ένα σούπερ μάρκετ επιβλήθηκε πρόστιμο 15.000€ για μη τήρηση των κανόνων απολύμανσης.

Σε έναν διοργανωτή κοινωνικής εκδήλωσης και στους παρευρισκόμενους επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 4.500€

Σε τρία (3) καταστήματα λιανικού εμπορίου στο Ν. Αττικής, επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 15.000€ (3?5.000€)

Γ. Τετραψήφιο 1520:

Το 1520 δέχτηκε συνολικά δεκαοχτώ χιλιάδες διακόσιες σαράντα επτά (18.247) κλήσεις που αφορούσαν α) σε ερωτήματα σχετικά με τα μέτρα και β) καταγγελίες για μη τήρηση των μέτρων, οι οποίες διαβιβάστηκαν στις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες.

Δ. Επιχειρησιακός προγραμματισμός:

Οι έλεγχοι συνεχίζονται με αμείωτη ένταση βάσει της συνεχούς αξιολόγησης των επιδημιολογικών δεδομένων αλλά και των εισερχόμενων καταγγελιών, στη βάση των οποίων επικαιροποιείται τακτικά το πλάνο επιχειρησιακής δράσης όλων των ελεγκτικών φορέων.