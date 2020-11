Κοινωνία

Πολυτεχνείο - Μετρό: Ποιοι σταθμοί θα είναι κλειστοί την Τρίτη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Κλείνουν αύριο πέντε σταθμοί του μετρό με εντολή της ΕΛΑΣ

Κλειστοί θα είναι αύριο Τρίτη 17 Νοεμβρίου πέντε σταθμοί του μετρό με εντολή της Ελληνικής Αστυνομίας, εν όψει των μέτρων ασφαλείας για την επέτειο του Πολυτεχνείου.

Συγκεκριμένα, από τις 12.00 θα κλείσουν οι σταθμοί "OMONOIA", "ΠANEΠIΣTHMIO", "ΣYNTAΓMA", "EYAΓΓEΛIΣMOΣ" KAI "M. MOYΣIKHΣ". Οι συρμοί του μετρό θα διέρχονται κανονικά χωρίς όμως να πραγματοποιούν στάσεις στους παραπάνω σταθμούς.