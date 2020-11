Κοινωνία

Τηλεκπαίδευση: Γονείς και καθηγητές μιλούν στον ΑΝΤ1 για τις δυσκολίες (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μπροστά στις οθόνες υπολογιστών συνεχίζουν τα μαθήματά τους τα παιδιά του Νηπιαγωγείου και του Δημοτικού.