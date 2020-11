Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Θεσσαλονίκη: Άρχισαν οι διακομιδές ασθενών σε άλλες πόλεις

Από τη Θεσσαλονίκη σε νοσοκομείο της Καβάλας έγινε η πρώτη διακομιδή ασθενούς με Covid19. Δεν υπήρχε διαθέσιμη ΜΕΘ στα νοσοκομεία της συμπρωτεύουσας, που μετράει, καθημερινά, εκατοντάδες νέα κρούσματα.

Από τη Θεσσαλονίκη άλλη μία διακομιδή επρόκειτο να γίνει στις Σέρρες, χωρίς τελικά να πραγματοποιηθεί. Το νοσοκομείο “Παπανικολάου” Θεσσαλονίκης μπορεί να ανταποκριθεί στην αυριανή εφημερία και σε όλες τις επόμενες καθόσον η προσπάθεια αύξησης των διαθέσιμων απλών κλινών και κλινών ΜΕΘ για ασθενείς με Covid είναι συνεχής…

Αυτό επισημαίνει η διοίκηση του νοσηλευτικού ιδρύματος, απαντώντας στην ανακοίνωση 11 διευθυντών Κλινικών οι οποίοι πρότειναν να ανακοινωθεί άμεσα ότι το Νοσοκομείο δεν μπορεί να νοσηλεύσει νέα περιστατικά Covid.

Οι εν λόγω διευθυντές σε ανακοίνωση που εξέδωσαν το πρωί, μετά από ενημέρωση του Εργασιακού Σωματείου, ανέφεραν ότι οι διαθέσιμες κλίνες ΜΕΘ για ασθενείς Covid (43 στο Παπανικολάου) είναι καλυμμένες 100%, ότι οι διαθέσιμες κλίνες Covid είναι βέβαιο ότι θα καλυφθούν 100% στην αυριανή εφημερία και σημείωναν ότι “η νοσηλεία των ασθενών είναι επισφαλής την ώρα που καλείται πχ ένας οφθαλμίατρος, ή ένας πλαστικός χειρουργός, να εκτιμήσει την αξονική θώρακος ενός ασθενούς, ή να ακροαστεί τους πνεύμονές του”.

Οι διαθέσιμες κλίνες ΜΕΘ για ασθενείς Covid (43) στο Παπανικολάου είναι καλυμμένες 100%, επισημαίνουν σε ανακοίνωσή τους, που εκδόθηκε την Δευτέρα ύστερα από ενημερωτική συνάντηση που είχαν σήμερα με το Εργασιακό Σωματείο, οι διευθυντές Κλινικών του Νοσοκομείου που εμπλέκονται στην διαχείριση και νοσηλεία ασθενών Covid.

Οι διευθυντές των κλινικών προτείνουν άμεση επίταξη των ιδιωτικών κλινικών και των ιδιωτών ιατρών με όρους και προϋποθέσεις του ΕΣΥ, άμεση ένταξη στη δύναμη του ΕΣΥ των παλαιών Νοσοκομείων 424, Λοιμωδών και Παναγία, μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων, άμεση προκήρυξη όλων των οργανικών θέσεων που είναι κενές, δυνατότητα παράτασης του χρόνου ειδικότητας των ειδικευομένων γιατρών στις χειρουργικές κλινικές.

