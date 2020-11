Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Γώγος στον ΑΝΤ1: Ενδείξεις για οριζοντίωση της καμπύλης τις επόμενες ημέρες (βίντεο)

Χαρακτήρισε κρίσιμη την εβδομάδα που διανύουμε. Στις αρχές του 2021 εκτίμησε πως θα γίνουν οι πρώτοι εμβολιασμοί στην Ελλάδα.