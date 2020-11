Κοινωνία

Κορονοϊός: Πέθανε δασκάλα που νοσηλευόταν στην Εντατική

Έχασε τη “μάχη” για να κρατηθεί στη ζωή, καθώς επιδεινώθηκε ραγδαία η κατάστασή της μέσα σε ένα 48ωρο.

(φωτογραφία αρχείου)

Έχασε τη “μάχη” για τη ζωή μία 53χρονη δασκάλα Δημοτικού Σχολείου της Κατερίνης, νικημένη από την COVID-19.

Όπως μεταδίδει το pierianews.gr, η Χαρίκλεια Παντελίδου, δασκάλα του 4ου Δημοτικού Σχολείου Κατερίνης, άφησε την τελευταία της πνοή το μεσημέρι της Δευτέρας, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένεια, τους συναδέλφους και τους μαθητές της.

Η 53χρονη δασκάλα, νοσηλευόταν εδώ και δύο ημέρες διασωληνωμένη στη ΜΕΘ του Γ.Ν. Κατερίνης, με κορονοϊό.