Αθλητικά

Κορονοϊός: Τέταρτο κρούσμα στον Ολυμπιακό

Η ανακοίνωση της Euroleague για τα ματς των "ερυθρόλευκων".

Αναβλήθηκαν τα δύο ματς του Ολυμπιακού στη «διαβολοβδομάδα» της Euroleague, μετά τα νέα κρούσματα κορονοϊού στους «ερυθρόλευκους».

Οι Πειραιώτες ανακοίνωσαν τέταρτο θετικό δείγμα το βράδυ της Δευτέρας και ακολούθησε η σχετική ανακοίνωση της Ευρωλίγκας:

«Η Euroleague ανακοινώνει τις ακόλουθες αλλαγές στο καλεντάρι σε ό,τι αφορά τη Regular Season 2020-21.

Αναβλήθηκε η αναμέτρηση Μπαρτσελόνα-Ολυμπιακός που επρόκειτο να διεξαχθεί την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου. Ο Ολυμπιακός αιτήθηκε την αναβολή του αγώνα λόγω της εθνικής νομοθεσίας που επιβάλλει μέτρα καραντίνας στην ομάδα, η οποία την αφήνει χωρίς τον μίνιμουμ αριθμό των οκτώ διαθέσιμων παικτών που απαιτούνται για να αγωνιστεί.

Η αναμέτρηση Βιλερμπάν-Ολυμπιακός που επρόκειτο να διεξαχθεί την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου, αναβλήθηκε. Ο Ολυμπιακός αιτήθηκε την αναβολή του αγώνα λόγω της εθνικής νομοθεσίας που επιβάλλει μέτρα καραντίνας στην ομάδα, η οποία την αφήνει χωρίς τον μίνιμουμ αριθμό των οκτώ διαθέσιμων παικτών που απαιτούνται για να αγωνιστεί».