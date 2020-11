Οικονομία

Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν: Αύριο κιόλας, δύο δισεκατομμύρια ευρώ στην Ελλάδα

Για τη στήριξη επιχειρήσεων και εργαζομένων που πλήττονται από την πανδημία κορονοϊού.

Την ικανοποίησή της και την αισιοδοξία της για τις εξελίξεις σχετικά με το εμβόλιο του κορονοϊού, εκφράζει η πρόεδρος της Κομισιόν μιλώντας στην ΕΡΤ. «Έχουμε λοιπόν μία ευρεία λίστα εμβολίων, πολλούς διαφορετικούς υποψηφίους και είμαι πεπεισμένη ότι ορισμένα από αυτά θα είναι αποτελεσματικά εμβόλια. Περνάμε δύσκολα τώρα, πρέπει να έχουμε υπομονή, πρέπει να ακολουθούμε τους κανόνες, αλλά υπάρχει… φως στο τέλος του τούνελ», τόνισε η Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν.

Παράλληλα, ανέφερε ότι από αύριο η Ελλάδα θα έχει πρόσβαση σε ένα μεγάλο ποσό του προγράμματος “SURE” το οποίο θα βοηθήσει επιχειρήσεις, αλλά και εργαζομένους που επλήγησαν από την πανδημία.

«Έχω καλά νέα για την Ελλάδα. Από αύριο η Ελλάδα θα έχει πρόσβαση σε 2 δισ. ευρώ από τον μηχανισμό “SURE”. Συνολικά θα έχει πρόσβαση σε 2,7 δισ. ευρώ. Είναι πολλά χρήματα για καλό σκοπό. Στόχος είναι να πεις στις υγιείς εταιρείες να κρατήσουν το εργατικό δυναμικό τους, να μην τους απολύσουν και θα επιχορηγήσουμε μέρος του μισθού εάν δεν έχουν αρκετή δουλειά», σημείωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Αναφορικά με την εκταμίευση των χρημάτων του ΝextGenerationEU, η κ. Φον Ντερ Λάιεν επεσήμανε ότι «η Ελλάδα έχει πρόσβαση στο ταμείο ανάκαμψης, αυτό που ονομάζουμε NEXTGENERATION EU, συνολικά σε 31 δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι πραγματικά σημαντικό για την Ελλάδα, αλλά επίσης για τα υπόλοιπα 26 κράτη μέλη».