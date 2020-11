Κόσμος

Πομπέο: συζήτησα με τον Μακρόν τις πολύ επιθετικές ενέργειες της Τουρκίας

Συνάντηση του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών με τον πρόεδρο της Γαλλίας, στο Παρίσι.

Τις «πολύ επιθετικές» ενέργειες της Τουρκίας και την ανάγκη να «πεισθεί» ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να αλλάξει τη στάση του, συζήτησε, κατά δήλωσή του, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάικ Πομπέο με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, στο Παρίσι.

«Ο Μακρόν και εγώ περάσαμε πολύ χρόνο συζητώντας τις πρόσφατες ενέργειες της Τουρκίας και συμφωνήσαμε ότι είναι πολύ επιθετικές», δήλωσε ο Αμερικανός ΥΠΕΞ στη γαλλική εφημερίδα Le Figaro.

Αναφέρθηκε στη «στήριξη» που προσφέρει η Τουρκία στο Αζερμπαϊτζάν και «στο γεγονός ότι έχει μεταφέρει συριακές δυνάμεις στην περιοχή». «Μιλήσαμε επίσης για τη δράση της στη Λιβύη, όπου επίσης έχει μεταφέρει δυνάμεις από τρίτες χώρες ή για τη δράση της στην Ανατολική Μεσόγειο και θα μπορούσα να συνεχίσω αυτόν τον κατάλογο», συνέχισε ο Πομπέο.

«Η αμερικανική θέση είναι ότι η διεθνοποίηση αυτών των συγκρούσεων είναι επιβλαβής και βλάπτει όλες τις εμπλεκόμενες χώρες. Επομένως, καλέσαμε όλες τις χώρες να σταματήσουν να επεμβαίνουν στη Λιβύη, είτε είναι οι Ρώσοι, Τούρκοι ή άλλοι», τόνισε ο Αμερικανός ΥΠΕΞ. «Το ίδιο πράγμα ισχύει και για το Αζερμπαϊτζάν», «μας ανησυχεί η αυξανόμενη χρήση τουρκικών στρατιωτικών δυνατοτήτων».

Σύμφωνα με τον Πομπέο, «η Ευρώπη και οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να συνεργαστούν για να πείσουν τον Ερντογάν ότι τέτοιες ενέργειες δεν είναι προς το συμφέρον του λαού του».

Μια ειρηνευτική συμφωνία συνάφθηκε μεταξύ της Αρμενίας και του Αζερμπαϊτζάν, υπό την αιγίδα της Μόσχας, για τον τερματισμό της εμπόλεμης σύρραξης που μαινόταν από τα τέλη Σεπτεμβρίου στον θύλακα Ναγκόρνο Καραμπάχ. Ωστόσο, η συμφωνία θεωρείται ταπεινωτική για την Αρμενία, διότι δίνει σημαντικά εδαφικά οφέλη στο Αζερμπαϊτζάν.

«Υπάρχουν ακόμα πολλά ερωτήματα που απαιτούν διευκρίνιση από τους Ρώσους, σχετικά με τις παραμέτρους αυτής της συμφωνίας, και ιδίως για το ρόλο των Τούρκων», δήλωσε ένας ανώτερος αξιωματούχος των ΗΠΑ, που συνταξιδεύει με τον Μάικ Πομπέο, μιλώντας σε δημοσιογράφους.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών έφτασε, το απόγευμα της Δευτέρας, στην Κωνσταντινούπολη, όπου αναμένεται να συναντηθεί με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, στον δεύτερο σταθμό της περιοδείας του στην Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή. Δεν αναμένεται να συναντηθεί με Τούρκους αξιωματούχους κατά τη διάρκεια της παραμονής του στη χώρα, με την Άγκυρα να έχει εκφράσει την οργή της για την συμπερίληψη από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ του ζητήματος των «θρησκευτικών ελευθεριών» στην ατζέντα της επίσκεψης Πομπέο.