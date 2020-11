Κόσμος

Στο νοσοκομείο ο Βαλερί Ζισκάρ ντ’ Εστέν

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ώρες αγωνίας για τον 94χρονο πρώην Πρόεδρο της Γαλλίας.

Ο πρώην Πρόεδρος της Γαλλίας, Βαλερί Ζισκάρ ντ΄Εστέν, εισήχθη την Κυριακή σε νοσοκομείο της πόλης Τουρ στη δυτική Γαλλία, μετέδωσε σήμερα ο ραδιοφωνικός σταθμός France Bleu, επιβεβαιώνοντας δημοσίευμα της τοπικής εφημερίδας La Nouvelle Republique.

Ο 94χρονος πρώην Πρόεδρος της Γαλλίας (1974-1981) μεταφέρθηκε από την κατοικία του στο νοσοκομείο το βράδυ της Κυριακής, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Δεν έχουν υπάρξει μέχρι στιγμής πληροφορίες για τους λόγους της νοσηλείας του.

Τον περασμένο Σεπτέμβριο, ο Ζισκάρ ντ’ Εστέν νοσηλεύτηκε για σύντομο χρονικό διάστημα στο Νοσοκομείο Ζορζ Πομπιντού του Παρισιού με ελαφρά πνευμονική λοίμωξη.