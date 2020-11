Κοινωνία

Πολυτεχνείο: “Φρούριο” το κέντρο της Αθήνας

Ποιο είναι το σχέδιο της ΕΛΑΣ για να αποτραπούν πορείες.

Δρακόντεια θα είναι τα μέτρα γύρω από την περιοχή του Πολυτεχνείου προκειμένου να αποτραπεί κάθε είδους συγκέντρωσεις και πορείες για την φετινή επέτειο, καθώς έχουν απαγορευτεί όλες οι εκδηλώσεις εξαιτίας του κορονοϊου.

Το επιχειρησιακό σχέδιο της ΕΛ.ΑΣ:

•Στα σημεία όπου πρόεδροι/αρχηγοί κομμάτων θα ηγούνται εκδηλώσεων θα παρίσταται ως επικεφαλής ανώτατος αξιωματικός της Αστυνομίας •Δεν θα επιτραπεί εκδήλωση με συμμετοχή περισσότερων των 4 ατόμων ως συνοδεία του προέδρου.

•Δεν θα επιτραπεί πορεία προς την Αμερικάνικη πορεία.

•Άλλες συναθροίσεις, κατά παράβαση του νόμου, δεν θα επιτραπούν.

•Το σχέδιο της αστυνομίας είναι η πρόληψη και αποτροπή των συναθροίσεων, ώστε να μην υπάρξει κίνδυνος για τη δημόσια υγεία.

•Δεν είναι στις προθέσεις της αστυνομίας η βίαιη διάλυση των συναθροίσεων αλλά η αποτροπή τους. Εάν παρ’ ελπίδα πραγματοποιηθούν θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια για την οικειοθελή αποχώρηση των συναθροισθέντων.

•Οι ίδιες αρχές σχεδιασμού και επιχειρησιακής τακτικής θα εφαρμοσθούν σε όλες τις πόλεις της χώρας.

•Θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια ώστε να μην διαταραχθεί η ομαλή λειτουργία της πόλης.

•Δεν θα υπάρξει σχεδιασμένη διακοπή της κυκλοφορίας στην Αθήνα, παρά μόνο σε τμήμα της Πατησίων μεταξύ 08:00 και 11:00, για την διευκόλυνση και ασφάλεια της μετάβασης της ΠτΔ και των πολιτικών αρχηγών που θα καταθέσουν στεφάνια στο χώρο του ΕΜΠ.

•Ενδέχεται να κλείσουν, για το συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα ,ορισμένοι σταθμοί του Μετρό. Θα υπάρξει έγκαιρη ανακοίνωση από τους σταθμούς του Μετρό.

•Εάν υπάρξει ανάγκη διακοπής της κυκλοφορίας θα ανακοινωθεί το ταχύτερο δυνατόν από την τροχαία και τα ΜΜΕ •Η αστυνομία εφαρμόζοντας τον νόμο εκτελεί την αποστολή της και συμμορφώνεται στο δημοκρατικό της καθήκον.