Αθλητικά

Κορονοϊός: Θετικός ο Λουίς Σουάρες

Σε καραντίνα μπήκε ο 33χρονος επιθετικός, λίγες ώρες πριν από το ματς της Ουρουγουάης με τη Βραζιλία για τα προκριματικά του Μουντιάλ.

Κάτι περισσότερο από ένα 24ωρο απομένει για το μεγάλο ματς της 4ης αγωνιστικής των προκριματικών του Μουντιάλ 2020 στη ζώνη της Νότιας Αμερικής, ανάμεσα στην Ουρουγουάη και στην Βραζιλία (ξημερώματα Τετάρτης 01:00) και η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Ουρουγουάης ανακοίνωσε ότι ο Λουίς Σουάρες βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό.

Ως εκ τούτου ο διεθνής στράικερ της Ατλέτικο Μαδρίτης θα χάσει τον αγώνα με την “σελεσάο”, καθώς και το μεγάλο ντέρμπι που ακολουθεί στην La Liga με την Μπαρτσελόνα το ερχόμενο Σαββατοκύριακο.

Παρότι η ομοσπονδία της Ουρουγουάης είχε ενημερώσει τους “ροχιμπλάνκος” ότι όλοι οι παίκτες της που βρίσκονται στην εθνική ήταν αρνητικοί, αργά το απόγευμα της Δευτέρας ανακοίνωσε το θετικό δείγμα του επιθετικού τους.

Με βάση το υγειονομικό πρωτόκολλο, ο Λουίς Σουάρες θα πρέπει να απομονωθεί τις επόμενες ημέρες και θα χάσει τους αγώνες με την Μπαρτσελόνα (Σάββατο 21/11), με την Λοκομοτίβ Μόσχας στους ομίλους του Champions League την επόμενη εβδομάδα και θα είναι αμφίβολος για το παιχνίδι που ακολουθεί στο πρωτάθλημα με την Βαλένθια.

Τα νέα ήταν μία “ψυχρολουσία” για την Ατλέτικο, η οποία νωρίτερα είδε τους Χερέρα και Σάβιτς να επιστρέφουν πριν αγωνιστούν με τις εθνικές ομάδες των χωρών τους, λόγω προβλημάτων τραυματισμού.

Με το θετικό δείγμα του Σουάρες, η ομάδα της Μαδρίτης… ξέμεινε από επιθετικούς εν όψει του αγώνα με την Μπαρτσελόνα.

Πιο σημαντική μπορεί να αποδειχθεί η απουσία του Ουρουγουανού στράικερ εναντίον της Λοκομοτίβ. Η Ατλέτικο βρίσκεται στην 2η θέση του γκρουπ της στο Champions League κι οποιοδήποτε άλλο αποτέλεσμα πλην της νίκης με τους Ρώσους, μπορεί να μπλέξει πολύ τα πράγματα μελλοντικά.