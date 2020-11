Ζώδια

Ζώδια: οι προβλέψεις της Τρίτης

Η Σελήνη στον Αιγόκερω ανοίγει τον δρόμο για επαγγελματικές επιδιώξεις.

ΚΡΙΟΣ

Αν σήμερα σας πουν ότι η μέρα θα είναι χαλαρή σίγουρα δεν έχουν λάβει υπόψιν τους τους δικούς σας ρυθμούς που δεν χαλαρώνουν ποτέ. Τα οικονομικά συνεχίζουν να σας απασχολούν και σήμερα και αν υπάρχει κάποια εκκρεμότητα που θα μπορούσε να σας φτάσει ως τα σκαλιά της δικαιοσύνης καλό θα ήταν να τη ρυθμίσετε, κρατώντας βέβαια την ηρεμία σας μπροστά σε κάποιες αποκαλύψεις ξαφνικές ή μη, σχετικά με κάποιες, ίσως ξεχασμένες, οφειλές. Στα ερωτικά σας μπορείτε να επενδύσετε άφοβα σήμερα που το κλίμα αρχίζει να σταθεροποιείται.

ΤΑΥΡΟΣ

Κάποια θέματα σήμερα με το ταίρι σας ή με άτομα από τον κύκλο των συνεργατών σας φαίνεται να σας ξαφνιάζουν χωρίς να αποκλείεται να δημιουργήσουν και ένα κλίμα αντιπαράθεσης με έντονο λόγο που αυτό πολύ πιθανά να σας δημιουργήσει έντονο εκνευρισμό. Αν αισθανθείτε ότι θέλετε να απομακρυνθείτε λίγο από τον θόρυβο της μέρας για να σκεφτείτε καλύτερα τις καταστάσεις θα μπορούσατε να το κάνετε τη σημερινή μέρα αρκεί να μη μείνετε μόνο στα γεγονότα. Θα ήταν πραγματικά καλό να σκεφτείτε με λεπτομέρεια και τη μετέπειτα δική σας πορεία.

ΔΙΔΥΜΟΙ

Η καθημερινότητά σας φαίνεται να αλλάζει σήμερα και αυτό σίγουρα δεν είναι κάτι που το περιμένατε. Οι σχέσεις σας με τους άλλους ίσως να αισθάνεστε ότι σήμερα ειδικά περνούν μια άσχημη φάση και πραγματικά υπάρχει μια ένταση που δεν σας αφήνει να απολαύσετε την ζεστασιά και τη γαλήνη που έχουν συνήθως οι φιλικές σας συντροφιές. Στα ερωτικά σας ίσως δεν βρίσκετε την κατανόηση που θέλατε και αυτό κάνει την ατμόσφαιρα λίγο ψυχρή.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ

Τα θέματα της καθημερινότητας σήμερα έχουν την τάση να δημιουργούν μια αστάθεια που ίσως να μην σας αρέσει μιας και θέλετε να έχετε πάντα των έλεγχο και τον πρώτο λόγο σε ότι σας αφορά, κυρίως με τα εργασιακά και τον χρόνο που διαθέτετε κατά τη διάρκεια της ημέρας σε αυτά. Με ηρεμία και καλή διάθεση θα μπορούσατε να τα διευθετήσετε σήμερα τόσο αυτά όσο και τα ερωτικά σας που έχουν την τάση να σας δημιουργούν αναταραχές που ίσως τις είχατε προαισθανθεί.

ΛΕΩΝ

Η ανασφάλεια στον αισθηματικό τομέα είναι πάντα ικανή να σας αποσυντονίσει προκαλώντας προβλήματα σε ότι αφορά την καθημερινότητά σας, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν επηρεάζεται και η απόδοση σας στον τομέα της εργασία σας. Είναι γνωστό σε όλους πόσο σας ενοχλεί να μαθαίνετε για υπόγειες κινήσεις και συζητήσεις πίσω από την πλάτη σας που θίγουν την αξία σας. Η ηρεμία σήμερα θα σας βοηθήσει να δώσετε τις λύσεις και να πάρετε τις εξηγήσεις που δικαιούστε, ειδικά από το ταίρι σας.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ

Η σημερινή μέρα δεν θα μπορούσε να είναι αδιάφορη αντιθέτως μπορεί να χαρακτηριστεί εξαιρετικά ενδιαφέρουσα παρά το απρόβλεπτο που έχει στο δυναμικό της. Θα μπορούσε σήμερα με την ταυτότητα του τυχαίου να δείτε ή μάλλον να ακούσετε κάτι που καιρό τώρα υπήρχε ως γεγονός μα ίσως τώρα ήρθε η στιγμή να το αντιμετωπίσετε. Τα σημερινά νέα φέρνουν αλλαγές στην ερωτική σας ζωή και αυτό σίγουρα είναι κάτι που θα το υποδεχθείτε με μεγάλη χαρά.

ΖΥΓΟΣ

Η καλή σας διάθεση σήμερα θα μπορούσε να σας βοηθήσει ώστε να κάνετε τις σωστές κινήσεις λύνοντας κάποια προβλήματα σε σχέση με την επικοινωνία σας. Είναι γεγονός πως αυτό που πραγματικά δεν μπορείτε ποτέ να διαχειριστείτε είναι οι αντιπαλότητες και οι διαφωνίες με άτομα που σχετίζεστε σε επαγγελματικό, φιλικό ή προσωπικό πλαίσιο. Σήμερα έχετε τη διάθεση όπως και την ευχέρεια να διορθώσετε τα κακώς κείμενα στις διαπροσωπικές σας σχέσεις μέσα από το κλίμα της ευγένειας που αγαπάτε. Στα ερωτικά σας έχετε ακριβώς την ίδια διάθεση της συμφιλίωσης αλλά… ίσως δεν είναι κατάλληλη στιγμή.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ

Οι ανατροπές που συμβαίνουν εδώ και καιρό στις προσωπικές σας επαφές είναι κάτι που δεν σας προκαλεί πια έκπληξη και αυτό μπορεί να λειτουργήσει υπέρ σας καθώς η σημερινή σας ψυχραιμία θα σας δώσει μια πιο ξεκάθαρη εικόνα για τον τρόπο που αντιδρούν οι άλλοι. Μην αφήνετε τον εαυτό σας εκτεθειμένο σε κακόβουλα σχόλια και σκεφτείτε λογικά αν η τωρινή κατάσταση στα ερωτικά σας είναι αυτή που θέλετε.

ΤΟΞΟΤΗΣ

Η ζωή για σας πολλές φορές είναι απλά ένα παιχνίδι που τους κανόνες τους βάζετε εσείς. Όσο για εκείνες τις φορές που οι άλλοι σας ανατρέπουν τα σχέδιά σας λέγοντας πως περιμένουν να ενηλικιωθείτε αντιμετωπίζοντας τη ζωή με υπευθυνότητα, ίσως διαπιστώσουν έκπληκτοι πως η φιλοσοφία σας για την ίδια τη ζωή είναι τόσο βαθιά και αληθινή που θα θεωρούσατε έγκλημα να μείνετε στο δικό τους στενό τρόπο σκέψης. Στα ερωτικά σας είστε από τους πιο ευνοημένους αυτό το διάστημα ίσως για ακριβώς τον ίδιο λόγο.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ

Η σημερινή μέρα επιφυλάσσει απρόοπτες αλλαγές στον αισθηματικό τομέα που θα μπορούσαν να σας αποπροσανατολίσουν εντελώς. Το ξαφνικό με τη μορφή του ευχάριστου ή του δυσάρεστου δεν σας συναρπάζει και προφανώς οι εκπλήξεις δεν σας ενθουσιάζουν γιατί λόγω της ιδιοσυγκρασίας και της προσωπικής σας λειτουργίας η ροή των γεγονότων είναι πάντα το αποτέλεσμα του δικού σας προγραμματισμού. Τα νέα της ημέρας ανατρέπουν τη θεωρία σας και την άποψή σας σχετικά με φιλικά πρόσωπα. Στα ερωτικά ξέρετε πως βαδίζετε σε τεντωμένο σκοινί και είστε έτοιμοι όσο ποτέ άλλοτε για αλλαγές.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ

Μια είδηση σημαντική σήμερα θα μπορούσε να σας κάνει να βρείτε ξανά την αισιοδοξία σας σχετικά με την επαγγελματική σας εξέλιξη. Τον ίδιο ενθουσιασμό ίσως να μην έχουν και όσοι βρίσκονται στον χώρο του σπιτιού σας και αυτό πραγματικά σας κάνει να απογοητεύεστε και να κλείνεστε σε σκέψεις. Δεν έχετε να κερδίσετε τίποτα με τις εντάσεις και τους διαπληκτισμούς αντιθέτως αυτό που μόνο φαίνεται να γίνεται είναι να χάνετε το δίκιο σας. Στα ερωτικά δεν είναι που δεν θέλετε να προσπαθήσετε αλλά που ότι προσπάθεια και αν κάνετε δημιουργεί το αντίθετο αποτέλεσμα…

ΙΧΘΥΣ

Παρά την καλή σας διάθεση κάποιες φορές ίσως η στιγμή δεν είναι κατάλληλη για να εκφράσετε αυτό που νιώθετε ή ίσως κάποιοι από τους φίλους σας να μην μπορούν ακριβώς να αντιληφθούν τις καλές σας προθέσεις. Επικοινωνιακά, η σημερινή ημέρα δεν σας δικαιώνει αφού οι παρανοήσεις δημιουργούν εντάσεις και ίσως ακραίες συμπεριφορές. Σε βάθος χρόνου όμως ενδέχεται να διαπιστώσετε πως ότι γίνεται τώρα είναι μάλλον απαραίτητο για την πορεία σας. Στα ερωτικά σας νοιώθετε ανυπόμονοι μα καλό θα ήταν να μην πιέζετε καταστάσεις που είναι να συμβούν λίγο αργότερα.

Πηγή: astrologos.gr