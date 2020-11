Κόσμος

Ο Τραμπ ζήτησε σχέδια για αεροπορική επίθεση στο Ιράν

Η επίθεση εναντίον της κυριότερης πυρηνικής εγκατάστασης του Ιράν, εξετάστηκε μετά τις εκλογές. Γιατί δεν πάτησε… το κουμπί.

Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε να του παρουσιαστούν επιλογές για την καταστροφή με αεροπορικά πλήγματα της κυριότερης πυρηνικής εγκατάστασης του Ιράν, του εργοστασίου στη Νατάνζ, την περασμένη εβδομάδα, όμως εντέλει αποφάσισε να μην προχωρήσει σε αυτό το δραματικό βήμα, δήλωσε αξιωματούχος της κυβέρνησής του χθες Δευτέρα.

Ο Τραμπ διατύπωσε την απαίτηση αυτή κατά τη διάρκεια συνάντησης την περασμένη Πέμπτη με κορυφαίους συνεργάτες του στο πεδίο της εθνικής ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένων του αντιπροέδρου του Μάικ Πενς, του νέου υπηρεσιακού υπουργού Άμυνας Κρίστοφερ Μίλερ και του στρατηγού Μαρκ Μίλι, αρχηγού του αμερικανικού γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας, σύμφωνα με τον αξιωματούχο.

Η εκδοχή που έδωσε συνάδει με εκείνη που δημοσίευσε η εφημερίδα The New York Times, σύμφωνα με ρεπορτάζ του οποίου οι συνεργάτες του Τραμπ τον έπεισαν να μην προχωρήσει σε επίθεση εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας επισείοντας τον κίνδυνο πολύ ευρύτερης ένοπλης σύρραξης.

«Ζήτησε επιλογές. Του παρουσίασαν τα σενάρια και τελικά αποφάσισε να μην προχωρήσει», εξήγησε ο αξιωματούχος.

Ο Λευκός Οίκος απέφυγε να σχολιάσει τη δήλωση του αξιωματούχου ή το δημοσίευμα των Τάιμς.

Τα τέσσερα χρόνια της προεδρίας του, ο Τραμπ ασκεί εξαιρετικά επιθετική πολιτική έναντι του Ιράν. Απέσυρε τις ΗΠΑ από το Κοινό Ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης (ΚΟΣΔ), τη διεθνή συμφωνία για το πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας της Ισλαμικής Δημοκρατίας, που είχε διαπραγματευθεί ο Δημοκρατικός προκάτοχός του Μπαράκ Ομπάμα, προτού επιβάλλει σαρωτικές οικονομικές κυρώσεις στην Τεχεράνη.

Ο Τραμπ, ο οποίος αμφισβητεί το αποτέλεσμα των προεδρικών εκλογών της 3ης Νοεμβρίου στις ΗΠΑ, θα πρέπει να παραδώσει την εξουσία στον Δημοκρατικό εκλεγμένο πρόεδρο Τζο Μπάιντεν την 20ή Ιανουαρίου.

Η εξέταση των στρατιωτικών επιλογών καταγράφηκε μία ημέρα μετά τη δημοσιοποίηση έκθεσης του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) των Ηνωμένων Εθνών, σύμφωνα με την οποία οι ιρανικές αρχές ολοκλήρωσαν τη μεταφορά μιας πρώτης σειράς προηγμένων συσκευών φυγοκέντρησης από υπέργεια εγκατάσταση στη Νατάνζ σε υπόγεια, κίνηση που αποτελεί νέα παραβίαση των όρων του ΚΟΣΔ.

Εξάλλου, οι 2,4 τόνοι ουρανίου χαμηλού εμπλουτισμού που έχει πλέον αποθηκευμένους η Τεχεράνη είναι ποσότητα πολλαπλάσια του ορίου της συμφωνίας (202,8 κιλά). Παρήγαγε 337,5 κιλά το τελευταίο τρίμηνο, ποσότητα μικρότερη από τα 500 κιλά που κατέγραφε ο ΔΟΑΕ τα δύο τρίμηνα που προηγήθηκαν.

Στις αρχές της χρονιάς, ο Τραμπ διέταξε το αμερικανικό αεροπορικό πλήγμα στη Βαγδάτη που είχε αποτέλεσμα να σκοτωθεί ο Κάσεμ Σουλεϊμάνι, κορυφαίος ιρανός στρατηγός.

Απέφυγε πάντως κατόπιν να επιλέξει ευρύτερη αναμέτρηση, ενώ διαβεβαιώνει πως θέλει να αποσύρει τα αμερικανικά στρατεύματα από θερμά σημεία σε διεθνές επίπεδο, εκπληρώνοντας την εξαγγελία του ότι θα τερμάτιζε αυτούς που αποκαλεί «ατελείωτους πολέμους».

Ενδεχόμενη επίθεση των ΗΠΑ εναντίον των πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν στη Νατάνζ θα μπορούσε να αποτελέσει έναυσμα ευρείας περιφερειακής ένοπλης σύρραξης και θα έφερνε τον Μπάιντεν αντιμέτωπο με τεράστιες προκλήσεις στο πεδίο της εξωτερικής πολιτικής.

Η ομάδα του Μπάιντεν — ο εκλεγμένος πρόεδρος συνεχίζει να μη διαθέτει πρόσβαση στις διαβαθμισμένες ενημερώσεις των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών, εξαιτίας της άρνησης του Τραμπ να αναγνωρίσει την ήττα του και να αρχίσει τη διαδικασία μεταβίβασης της εξουσίας — απέφυγε να κάνει οποιοδήποτε σχόλιο.