Αθλητικά

Nations League: όλα ανοιχτά στην τελευταία αγωνιστική

Απόψε το ντέρμπι κορυφής ανάμεσα σε Ισπανία και Γερμανία κι αύριο ο «τελικός» της Εθνικής μας με τη Σλοβενία.

Ανοίγει σήμερα (17/11) η αυλαία της 6ης και τελευταίας αγωνιστικής των ομίλων του 2ου Nations League, με ακόμη ένα σπουδαίο διήμερο διεθνών αναμετρήσεων, που περιλαμβάνει 9 αγώνες σήμερα κι άλλους 18 αύριο (Τετάρτη 18/11), κατά τους οποίους θα ξεκαθαρίσουν οι πρωτιές στους 13 απ’ τους 14 ομίλους των τεσσάρων Λιγκών!

Το μεγαλύτερο παιχνίδι της σημερινής (17/11) ημέρας θα γίνει στη Σεβίλλη, όπου η Ισπανία υποδέχεται τη Γερμανία για τον 4ο όμιλο της League A και χρειάζεται πάση θυσία τη νίκη, για να την προσπεράσει στη βαθμολογία στην τελευταία «στροφή» των αγώνων, τη στιγμή που τα «πάντσερ» βολεύονται και με το «Χ».

Για τον 3ο όμιλο, όπου έχουν ξεκαθαρίσει τα πάντα ως προς την πρωτιά, η πρωτοπόρος Γαλλία υποδέχεται τη Σουηδία, την ώρα που η κάτοχος του πρώτου Nations League, Πορτογαλία θα αγωνιστεί στην Κροατία, δίχως μαθηματικές ελπίδες για την 1η θέση.

Για τον 1ο όμιλο της League C, το Μαυροβούνιο φιλοξενεί την Κύπρο και με νίκη θα εξασφαλίσει και μαθηματικά την πρωτιά και την άνοδό του στη League B, ενώ το Λουξεμβούργο (που υποδέχεται το Αζερμπαϊτζάν) ψάχνει νίκη και απώλεια των Μαυροβούνιων, για να τους «κλέψει» την πρωτιά.

Στον 1ο όμιλο της League D, η Μάλτα φιλοξενεί τα Ν. Φερόε και θέλει νίκη με 1-0, 2-1 ή με δύο γκολ διαφορά για να πάρει εκείνη την πρωτιά στην ισοβαθμία, ενώ στον 2ο όμιλο το Λιχτενστάιν ψάχνει «διπλό» στο Γιβραλτάρ για να τερματίσει πρώτο στην ισοβαθμία.

Αντίστοιχα «μεγάλα» ματς περιλαμβάνει και το πρόγραμμα της Τετάρτης (18/11), όπου από πλευράς ελληνικού ενδιαφέροντος, ξεχωρίζει βεβαίως ο «τελικός» της Εθνικής Ελλάδας με τη Σλοβενία (18/11, 21:45, Ριζούπολη), με τη «γαλανόλευκη» ομάδα να χρειάζεται νίκη (και μόνο νίκη) με οποιοδήποτε σκορ, για να πάρει την πρώτη θέση στον 3ο όμιλο της League C και να προβιβαστεί στη League B.

Τεράστιο ενδιαφέρον παρουσιάζει αύριο και η «μάχη» στον 1ο όμιλο της League Α, όπου η Ιταλία θέλει «διπλό» στη Βοσνία για να βγει πρώτη ή ισοπαλία δική της και «Χ» ή νίκη των Πολωνών στο άλλο ματς του ομίλου της, ανάμεσα στην Πολωνία και την Ολλανδία.

Ο αγώνας Βέλγιο-Δανία θα κρίνει την πρωτιά και στον 2ο όμιλο (αρκεί μία ισοπαλία στους Βέλγους), ενώ αντίστοιχα ένα «Χ» επιζητά και η Αυστρία κόντρα στην αποδεκατισμένη απ’ τον κορονοϊό (και με σύνθεση ανάγκης) Νορβηγία, προκειμένου να βγει πρώτη στον 1ο όμιλο της League.