Χαραλαμπόπουλος στο “Ενώπιος Ενωπίω”: γιατί δεν παντρεύτηκα στην Ελλάδα (βίντεο)

Τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο υποδέχθηκε ο Νίκος Χατζηνικολάου στο «Ενώπιος Ενωπίω».

Ο σπουδαίος ηθοποιός μίλησε για την αγάπη του στο θέατρο και για τους επιτυχημένους τηλεοπτικούς του ρόλους που τον έκαναν γνωστό στο ευρύ κοινό.

Ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος αναφέρθηκε στα όνειρά του, μίλησε για το μέρος στο οποίο βρίσκει γαλήνη, ενώ αποκάλυψε τον λόγο που δεν παντρεύτηκε στην Ελλάδα, αλλά στη Βενετία.

Παρέμβαση στην εκπομπή για να μιλήσει για τον δημοφιλή ηθοποιό έκανε η σύζυγός του, Λίνα Πρίντζου, η οποία τόνισε ότι για εκείνη είναι "ο δικός μου Άγιος Βασίλης".