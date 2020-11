Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Παναγιωτόπουλος: Τα πράγματα είναι σοβαρά, δεν υπάρχουν περιθώρια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο καθηγητής μιλά για την ανησυχητική κατάσταση της πανδημίας, αλλά και την αποτελεσματικότητα των εμβολίων που αναμένονται.