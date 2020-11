Τεχνολογία - Επιστήμη

SpaceX: Έφτασε στο Διαστημικό Σταθμό (βίντεο)

Το πλήρωμα του Dragon και ο αστροναύτης που γράφει Ιστορία.

Στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό έφτασε το SpaceX μαζί με τους τέσσερις αστροναύτες του. Εκεί θα παραμείνουν μέχρι και την άνοιξη.

Η κάψουλα Dragon βγήκε και «έδεσε» στο Σταθμό μετά από 27 ώρες ταξιδιού, από τον Σταθμό της NASA «Κένεντι».

Πρόκειται για τη δεύτερη αποστολή του SpaceX, αλλά την πρώτη της εταιρείας του Έλον Μασκ που θα έχει διάρκεια έξι μηνών. Οι δύο πιλότοι έκαναν δοκιμές τον περασμένο χρόνο επί δύο μήνες.

Οι τρεις Αμερικανοί και ο ένας Ιάπωνας αστροναύτες θα παραμείνουν στην τροχιά μέχρι να φτάσουν τον Απρίλιο οι αντικαταστάτες τους, με άλλο Dragon.

Οι τέσσερις αστροναύτες έφτασαν εκεί όπου είχαν ήδη πάει δύο Ρώσοι κι ένας Αμερικανός, από το Καζακστάν, τον προηγούμενο μήνα.

Ένας από αυτούς, που πήγαν τώρα, γράφει Ιστορία, αφού γίνεται ο πρώτος Αφροαμερικανός που κάνει αυτό το ταξίδι.

Οι τέσσερις ονόμασαν την κάψουλά τους «Resilience» (ανθεκτικότητα) για να υποδείξουν την ελπίδα και την έμπνευσή τους, ειδικά για τη δύσκολη αυτή χρονιά που ζει ο πλανήτης.