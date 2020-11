Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Κρήτη: δραματική η κατάσταση στις ΜΕΘ

Οι γιατροί έκριναν επιβεβλημένη τη μεταφορά ενός ασθενή σε κρίσιμη κατάσταση σε ΜΕΘ άλλου νοσοκομείου, αλλά αυτό δεν κατέστη δυνατό λόγω πληρότητας.

Αίσθηση έχει προκαλέσει η είδηση για έναν 81χρονο ασθενή με κορονοϊό, που νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου στην κλινική Covid και για τον οποίο οι γιατροί έκριναν ότι είναι επιβεβλημένη η μεταφορά του σε άλλη μονάδα ΜΕΘ, νοσοκομείου του νησιού.

Παρά τις αγωνιώδεις προσπάθειες του διοικητή του Νοσοκομείου, σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti.gr, δεν κατέστη δυνατόν να μεταφερθεί ο 81χρονος, λόγω πληρότητας και στα άλλα νοσοκομεία, με αποτέλεσμα να παραμείνει στο Ρέθυμνο, με κάθε ρίσκο, καθώς οι γιατροί χαρακτηρίζουν την κατάσταση της υγείας του σταθερά κρίσιμη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν είναι η πρώτη φορά που λαμβάνει χώρα τέτοιου είδους περιστατικό στο συγκεκριμένο νοσοκομείο. Ειδικότερα, πρόκειται για το τέταρτο που σημειώνεται στο Ρέθυμνο. Ωστόσο τα τρία προηγούμενα κατάφεραν να μεταφερθούν.

Τραγική μόνο μπορεί να χαρακτηριστεί η κατάσταση που επικρατεί στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου, με τους γιατρούς και τους νοσηλευτές να δίνουν τον δικό τους αγώνα κάτω από αντίξοες συνθήκες, καθώς το σύστημα στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου είναι κυριολεκτικά στον «αέρα», με την κλινική να διαθέτει τρεις κλίνες και αυτή τη στιγμή παραμένουν και νοσηλεύονται πέντε ασθενείς.