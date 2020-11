Τεχνολογία - Επιστήμη

Χάκερ ο υπεύθυνος κυβερνοασφάλειας του Twitter

Ένας από τους διασημότερους χάκερ προσελήφθη από τον κολοσσό των social media.

Το Twitter, ευρισκόμενο υπό αυξανόμενη πίεση λόγω ολοένα σοβαρότερων παραβιάσεων του σε θέματα ασφάλειας, ανέθεσε σε έναν από τους διασημότερους χάκερ του κόσμου τη θέση του υπεύθυνου κυβερνοασφάλειας. Πρόκειται για τον Πέιτερ Ζάτκο, ευρύτερα γνωστό με το παρατσούκλι του χάκερ «Mudge».

Ο Ζάτκο ανέλαβε ευρείες αρμοδιότητες, προκειμένου να επιφέρει αλλαγές σε διάφορα πεδία που άπτονται της ασφάλειας του Twitter. Θα αναφέρεται απευθείας στον διευθύνοντα σύμβουλο Τζακ Ντόρσι και αναμένεται να αναλάβει τα διευθυντικά καθήκοντα του μετά από ένα διάστημα ενημέρωσης 45 έως 60 ημερών.

Πρόσφατα ο Ζάτκο είχε αναλάβει να διασφαλίσει την κυβερνοασφάλεια της νέας εταιρείας ηλεκτρονικών πληρωμών Stripe και προηγουμένως είχε συνεργαστεί με τη Google, αλλά και με την Υπηρεσία Προωθημένων Αμυντικών Ερευνητικών Προγραμμάτων (DARPA) του Πενταγώνου των ΗΠΑ.

Η καριέρα του είχε ξεκινήσει στη δεκαετία του 1990, όταν από τη μία συνεργαζόταν υπεργολαβικά σε διαβαθμισμένα προγράμματα με μια κυβερνητική υπηρεσία, ενώ από την άλλη ήταν ανάμεσα στα ηγετικά στελέχη της ομάδας χάκερ "Cult of the Dead Cow" (Λατρεία της Νεκρής Αγελάδας), η οποία είχε «στριμώξει» τη Microsoft για να βελτιώσει την ασφάλεια των Windows.

«Δεν ξέρω αν κάποιος μπορεί να διορθώσει την ασφάλεια του Twitter, αλλά αυτός σίγουρα θα βρισκόταν στην κορυφή της λίστας μου», δήλωσε , σύμφωνα στο πρακτορείο Ρόιτερς ο Ντάν Κάουφμαν, πρώην προϊστάμενος του Ζάτκο στη DARPA και τώρα στέλεχος της Google.

Το Twitter αντιμετωπίζει πολλαπλές προκλήσεις. Μεταξύ άλλων, πέρυσι η αμερικανική κυβέρνηση κατηγόρησε δύο πρώην υπαλλήλους του Twitter ότι έκαναν κατασκοπεία για λογαριασμό της Σαουδικής Αραβίας. Φέτος το καλοκαίρι, μια ομάδα νεαρών χάκερ απέκτησε πρόσβαση σε εσωτερικά εργαλεία του Twitter, πράγμα που τους επέτρεψε να αλλάξουν ρυθμίσεις λογαριασμών και να στείλουν πλαστά μηνύματα (tweets), τα οποία υποτίθεται ότι προέρχονταν από τον -νυν εκλεγμένο πρόεδρο- Τζον Μπάιντεν, τον ιδρυτή της Microsoft Μπιλ Γκέιτς και τον επικεφαλής των Tesla και Space X Ίλον Μασκ.

Ο Ελληνοαμερικανός 'Αλεξ Στάμος, πρώην επικεφαλής κυβερνοασφάλειας του Facebook, ο οποίος παλαιότερα είχε συνεργαστεί με τον Ζάτκο, χαρακτήρισε ιδανική λύση της επιλογή του από το Twitter, καθώς, όπως είπε, είναι πολύ δημιουργικός στην επίλυση των προβλημάτων.