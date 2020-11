Αθλητικά

Χάμιλτον: μου έλεγαν ότι οι μαύροι δεν κερδίζουν - Θέλω να είμαι παράδειγμα

Προσπαθώ να είμαι παράδειγμα για παιδιά σαν κι εμένα, ανέφερε σε συνέντευξή του, με αφορμή την εξασφάλιση του 7ου παγκόσμιου τίτλου στην F1.

«Μου έλεγαν ότι οι μαύροι δεν κερδίζουν. Θέλω να είμαι παράδειγμα».

Λόγια του Λιούις Χάμιλτον στην διάρκεια της συνέντευξης που παραχώρησε στην ιταλική αθλητική εφημερίδα Gazzetta dello Sport (σ.σ: αυτός είναι και ο τίτλος της συνέντευξης), με αφορμή την εξασφάλιση του 7ου παγκόσμιου τίτλου στην F1, στο GP της Κωνσταντινούπολης, ισοφαρίζοντας το ρεκόρ του Μίκαελ Σουμάχερ.

Μία νίκη, που όπως αναφέρει η εφημερίδα δείχνει ευκολότερη από ό, τι όταν ξεκίνησε την «ανάβασή» του με καρτ και βρέθηκε να πολεμά ενάντια σε όλα και σε όλους. Επειδή αυτό το μαύρο αγόρι και σίγουρα όχι πλούσιο, χρειάστηκε να ξεπεράσει τις προκαταλήψεις, εχθροπραξίες και τη μοναξιά. Χωρίς να φανταστεί τότε κανείς που μπορεί να φτάσει.

«Ως παιδί ονειρευόμουν ότι μια μέρα θα μπορούσα να αγωνιστώ. Αλλά όταν παρακολούθησα τα GP στην τηλεόραση, ενθουσιασμένος από τον Σουμάχερ, ακόμη και να σκεφτώ να φτάσω στην F1 ήταν ένας τεράστιος στόχος. Είναι αυτό που ονειρευόμουν ως παιδί», είπε ο Βρετανός 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής.

«Έχω κίνητρο από την επιθυμία να το κάνω για να εμπνεύσω άλλους. Η αγάπη της Mercedes είναι το μυστικό των θριάμβων μου. Προσπαθώ να είμαι παράδειγμα για παιδιά σαν κι εμένα. Το μέλλον; Δεν σταματάω εδώ ... « συνέχισε μιλώντας στην Gazzetta dello Sport

«Να ονειρεύεσαι το αδύνατο. Μην αφήσεις κανέναν να σου πει ότι δεν μπορείς να το κάνεις. Πάλεψε και δουλέψε για να πετύχεις τους στόχους σου. Τα λόγια αποτυγχάνουν. Ποτέ μην τα παρατάς. Πάντα κυνηγάς τα όνειρα.», είχε πει αμέσως μετά τον θρίαμβο στην Κωνσταντινούπολη ο Χάμιλτον.