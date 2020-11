Κοινωνία

Κορονοϊός: πρόστιμο σε ελαιοτριβείο που δεν τηρούσε τα μέτρα

Οι έλεγχοι σε επιχειρήσεις, βιομηχανίες και λοιπούς χώρους παροχής εργασίας συνεχίζονται εντατικά, προκειμένου να διασφαλιστεί η υγεία των εργαζομένων και να περιοριστεί η διασπορά του κορονοϊού.

Επιθεωρητές της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας σε συνεργασία με στελέχη της Ελληνική Αστυνομίας διεξήγαγαν τη Δευτέρα, 16 Νοεμβρίου 2020 έλεγχο σε τρία ελαιοτριβεία και σε μία Βιομηχανία Ρητινών στην περιοχή των Μεγάρων με αντικείμενο τη διαπίστωση της εφαρμογής των μέτρων αποφυγής και περιορισμού διάδοσης του SARS COV-2.

Επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους χιλίων ευρώ σε ένα ελαιοτριβείο για μη τήρηση της υποχρέωσης εξυπηρέτησης πελατών μόνο κατόπιν ραντεβού, τα οποία καταγράφονται σε σχετικό κατάλογο.

Οι επιχειρήσεις τηρούσαν το μέτρο για γενική χρήση μάσκας από το προσωπικό και από όλους τους πελάτες, καθώς και για τήρηση αποστάσεων 1,5 μέτρου μεταξύ των ατόμων/εργαζόμενων.

Επίσης ελέγχθηκε η τήρηση του μέτρου για λειτουργία με το απολύτως αναγκαίο προσωπικό για την παροχή των υπηρεσιών ή την εκπλήρωση του έργου των εν λόγω ιδιωτικών επιχειρήσεων.

Οι έλεγχοι σε επιχειρήσεις, βιομηχανίες και λοιπούς χώρους παροχής εργασίας θα συνεχιστούν εντατικά τις επόμενες ημέρες, προκειμένου να διασφαλιστεί η υγεία των εργαζομένων και να περιοριστεί η διασπορά του SARS COV-2, λόγω μη τήρησης των μέτρων επιδημιολογικού συναγερμού στους χώρους αυτούς.

Βεβαίωση Διοικητικών προστίμων για μη τήρηση των μέτρων

Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, κατόπιν οριζόντιου ελέγχου, προχώρησε στην αποστολή χρηματικών καταλόγων στις οικείες ΔΟΥ για 247 διοικητικά πρόστιμα συνολικού ποσού 261.600 ευρώ, που επέβαλαν οι Επιθεωρητές-Ελεγκτές της Αρχής το διάστημα Μαίου-Αυγούστου 2020 για μη τήρηση των μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας και δεν είχαν πληρωθεί μέχρι τις 16.11.2020.

Με την αποστολή των χρηματικών καταλόγων ξεκινά η διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης αυτών μέσω των υπηρεσιών της ΑΑΔΕ. Επισημαίνεται ότι η διαδικασία αυτή ενδυναμώνει το αίσθημα δικαιοσύνης και ισονομίας μεταξύ των πολιτών που εφαρμόζουν τα μέτρα του επιδημιολογικού συναγερμού με συνέπεια και με σεβασμό στην προστασία της δημόσιας υγείας.