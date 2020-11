Πολιτισμός

Πέθανε ο Δημήτρης Ψαριανός

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Την τελευταία του πνοή άφησε ο μεγάλος καλλιτέχνης.

Έφυγε από τη ζωή ο τραγουδιστής Δημήτρης Ψαριανός, σε ηλικία 72 ετών.

Ο καλλιτέχνης, είχε γεννηθεί το 1948 στην Πρέβεζα και μεταξύ των έργων που είχε ερμηνεύσει ήταν ο «Μεγάλος Ερωτικός» του Μάνου Χατζηδάκι.

Σπούδασε τραγούδι και κιθάρα. Το 1972 ο Δημήτρης Ψαριανός ερμήνευσε τα τραγούδια του «Μεγάλου Ερωτικού» του Μάνου Χατζιδάκι μαζί με τη Φλέρη Νταντωνάκη. Το 1980 ερμήνευσε τον κύκλο τραγουδιών «Τα ερωτικά» σε μουσική του Χρήστου Γκάρτζου και ποίηση Πάμπλο Νερούδα σε ελεύθερη απόδοση Λευτέρη Παπαδόπουλου.

Τα επόμενα χρόνια ο Δημήτρης Ψαριανός κυκλοφόρησε τον δίσκο «Τα τραγούδια που Αγαπώ», ενώ συμμετείχε και σε άλλες δισκογραφικές δουλειές γνωστών συνθετών και τραγουδοποιών, όπως ο Θανάσης Γκαϊφύλλιας, ο Σάκης Τσιλίκης, κ.ά.