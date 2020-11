Οικονομία

Γεωργιάδης για lockdown στον ΑΝΤ1: τα πάντα θα κριθούν τις επόμενες 10 ημέρες (βίντεο)

«Δεν θα αφήσουμε κανέναν πίσω σε αυτή την περιπέτεια», διαβεβαίωσε ο Γεωργιάδης, αναφερόμενο στα επικείμενα μέτρα στήριξης που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός.

Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας στην εκπομπή, «Καλημέρα Ελλάδα» και ερωτηθείς για το πακέτο μέτρων στήριξης των πληγέντων από την πανδημία, που αναμένεται αν ανακοινώσει τις επόμενες ημέρες ο Πρωθυπουργός, επανέλαβε ότι πάγια κυβερνητική θέση είναι ότι «δεν θα αφήσουμε κανέναν πίσω σε αυτή την περιπέτεια».

Όπως είπε ο κ. Γεωργιάδης, οι επόμενες 10 ημέρες θα κρίνουν τα πάντα σχετικά με την πανδημία του κορονοϊού και το lockdown. Συμπλήρωσε δε πως υπάρχουν έτοιμα σενάρια για το άνοιγμα της αγοράς σε κάθε περίπτωση κι ανάλογα με το πώς θα εξελιχθούν τα επιδημιολογικά δεδομένα.

Υπογράμμισε όμως ότι τον πρώτο λόγο θα έχει η επιτροπή των ειδικών και ανάλογα με τις εισηγήσεις τους θα κινηθεί η κυβέρνηση. Όπως είπε όμως, υπάρχει μια τεράστια αγωνία για το λιανικό εμπόριο, το οποίο κάνει τους μεγαλύτερους τζίρους του την περίοδο των εορτών και ειδικά για τις εποχικές επιχειρήσεις και τα καταστήματα με παιχνίδια, τα οποία θα προηγηθούν αν χρειαστεί στο άνοιγμα της αγοράς.

Ερωτηθείς για την πολιτική κόντρα, μετά την απαγόρευση των συναθροίσεων για την Επέτειο του Πολυτεχνείου, ο κ. Γεωργιάδης δήλωσε ότι εξεπλάγη με τον θόρυβο που δημιουργήθηκε.

«Δεν γιορτάσαμε την 25η Μαρτίου, την Ανάσταση και την 28η Οκτωβρίου, με πολύ καλύτερα επιδημιολογικά δεδομένα και τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν διαμαρτυρήθηκαν τότε. Γιατί τώρα;», αναρωτήθηκε ο κ. Γεωργιάδης και συμπλήρωσε πως σε μια μαζική πορεία κανείς δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι θα τηρηθούν τα μέτρα και οι επιπτώσεις μπορεί να είναι ανυπολόγιστες για τη δημόσια υγεία.