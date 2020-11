Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Γώγος στον ΑΝΤ1: δεν είναι λύση τα επαναλαμβανόμενα lockdown (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο καθηγητής Λοιμωξιολογίας τόνισε στην εκπομπή “Καλημέρα Ελλάδα” ότι θα πρέπει να “ανασάνει” το σύστημα, καθώς γιατροί και νοσηλευτές έχουν “γονατίσει”.