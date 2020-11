Κόσμος

Κορονοϊός – Ρωσία: μακάβριο ρεκόρ θανάτων

Τα επιβεβαιωμένα κρούσματα, «αγγίζουν» πλέον τα 2 εκατομμύρια.

Η Ρωσία κατέγραψε σήμερα ημερήσιο αριθμό ρεκόρ 442 θανάτων από covid-19, με τους οποίους ο συνολικός αριθμός των νεκρών ανήλθε σε 33.931.

Οι αρχές ανέφεραν επίσης 22.410 νέα κρούσματα του κορονοϊού μέσα στο τελευταίο 24ωρο, περιλαμβανομένων 5.882 στην πρωτεύουσα Μόσχα, με τα οποία ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανήλθε σε 1.971.013.