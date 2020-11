Οικονομία

Lockdown: αυξάνεται το ποσό για στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων

Ποια είναι τα μέτρα που επεξεργάζεται το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης.

Με πολλούς μήνες αβεβαιότητας και δυσκολιών μπροστά μας το οικονομικό επιτελείο προχωρά στον πολλαπλασιασμό του ποσού που θα διατεθεί για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων για το 2021 σε σχέση με τα 2,7 δισ. ευρώ που προβλέπονταν στο προσχέδιο.

«Οι πόροι που εκταμιεύονται από τον κρατικό προϋπολογισμό φέτος και του χρόνου για να βοηθήσουμε νοικοκυριά και επιχειρήσεις ανέρχονται περίπου στο συνολικό ποσό που θα εκταμιευθεί στη χώρα για το Ταμείο Ανάκαμψης», δήλωσε χθες στην ΕΡΤ ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας.

Παράλληλα, το υπουργείο Οικονομικών προχωρά στο σχεδιασμό του με την παραδοχή ότι κάποια από τα ισχύοντα περιοριστικά μέτρα πιθανόν να συνεχιστούν έως και τις 10 Δεκεμβρίου καθώς στόχος παραμένει να σωθεί ο τζίρος των εορτών που είναι ιδιαίτερα αυξημένος.

Η συνέχιση του lockdown αλλά και η ανακοίνωση του πρωθυπουργού για έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε ευπαθείς ομάδες θα αυξήσει και το κόστος των πρόσφατων μέτρων στήριξης πάνω από τα 3,3 δισ. ευρώ. Ανάλογα με το διάστημα συνέχισης των περιοριστικών μέτρων και πέρα από τις 30 Νοεμβρίου, τότε είναι πιθανό να δούμε, σύμφωνα με την «Ναυτεμπορική»:

-χορήγηση του αναλογικού μηνιαίου επιδόματος των 800 ευρώ ή 534 ευρώ για τους εργαζόμενους των οποίων η σύμβαση είναι σε αναστολή και κάλυψη από το Δημόσιο του μέρους του δώρου των Χριστουγέννων που αναλογεί στο χρονικό διάστημα της αναστολής. Ειδικά στο θέμα του δώρου των Χριστουγέννων όπου εξηγούσε αρμόδια κυβερνητική πηγή, δεν εξετάζεται το ενδεχόμενο κάλυψης από την πλευρά του δημοσίου επί του ονομαστικού μισθού αλλά στη βάση των 534 ευρώ καθώς «θα έστελνε το λάθος μήνυμα, σε μια συγκυρία όπου δεν υπάρχουν πλεονάσματα αλλά ελλείμματα».

-αναστολή της πληρωμής του ΦΠΑ μέχρι τις 30 Απριλίου 2021 για τις επιχειρήσεις που θα παραμείνουν κλειστές. Η οφειλή θα μπορεί να αποπληρωθεί είτε σε 12 άτοκες μηνιαίες δόσεις είτε σε 24 δόσεις με επιτόκιο 2,5% από τον Μάιο του 2021. Επίσης, θα συνεχιστεί το «πάγωμα» των ρυθμισμένων οφειλών προς το Δημόσιο οι οποίες κι αυτές θα μεταφερθούν στις αντίστοιχες δόσεις στο τέλος της ρύθμισης.

-οι εργαζόμενοι των οποίων αναστέλλεται η σύμβαση εργασίας θα έχουν τη δυνατότητα να μην πληρώσουν ρυθμίσεις χρεών, οι οποίες επίσης θα μεταφερθούν και θα τις καταβάλουν στο τέλος της ρύθμισης.

-συνέχιση της υποχρεωτική μείωσης ενοικίου κατά 40% για επιχειρήσεις και εργαζόμενους σε αναστολή με πίστωση του 50% των απωλειών στους τραπεζικούς λογαριασμούς των ιδιοκτητών. Εξάλλου η διάταξη που περιλαμβάνεται σε τροπολογία που κατατέθηκε την Παρασκευή το βράδυ στη Βουλή και ψηφίζεται αύριο, αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο συνέχισης της υποχρεωτικής μείωσης του ενοικίου πέρα από το Νοέμβριο.

-επέκταση των επιδομάτων ανεργίας