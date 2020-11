Πολιτική

Πολυτεχνείο – Μητσοτάκης: Να δείξουμε υπευθυνότητα, να βγούμε πιο ισχυροί από την περιπέτεια

Το μήνυμα του Πρωθυπουργού κατά την κατάθεση στεφάνου στο Πολυτεχνείο.

«Το διαχρονικό αίτημα για ελευθερία συμπληρώνεται από την υπευθυνότητα που πρέπει όλοι να δείξουμε, για να βγούμε πιο ισχυροί και ενωμένοι από αυτή την περιπέτεια», δήλωσε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, αμέσως μετά την κατάθεση στεφάνου στο Πολυτεχνείο, τιμώντας τη μνήμη των νεκρών της εξέγερσης του 1973.

«Κάθε σημαντική επέτειος αποκτά νέο νόημα μέσα στις περιστάσεις που γιορτάζεται. Σήμερα, οι προτεραιότητες είναι η προστασία της δημόσιας υγείας και η αλληλεγγύη προς τους συμπολίτες μας, ειδικά τους νεότερους που δοκιμάζονται από την οικονομική κρίση», τόνισε ο κ. Μητσοτάκης.

Προηγουμένως ο Πρωθυπουργός είχε προγραμματισμένη τηλεφωνική επικοινωνία με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο. Η επικοινωνία πραγματοποιήθηκε πριν από τη συνάντηση του κ. Βαρθολομαίου με τον υπουργό Εξωτερικών, των ΗΠΑ Μάικ Πομπέο, στην έδρα του Οικουμενικού Πατριαρχείου στο Φανάρι.