Κόσμος

Κορονοϊός: Δωρεάν το εμβόλιο στο Βέλγιο

Το πλάνο για τον εμβολιασμό του πληθυσμού στο Βέλγιο ανακοίνωσε η Διυπουργική Διάσκεψη για τη Δημόσια Υγεία της χώρας.

Της Μαρίας Αρώνη

Δωρεάν και μη υποχρεωτικό θα είναι για τους πολίτες το εμβόλιο κατά του covid-19 στο Βέλγιο. Στόχος είναι να χορηγηθεί σε τουλάχιστον το 70% του πληθυσμού της χώρας, ήτοι 8 εκατομμύρια ανθρώπους. Αυτό ανακοίνωσε χθες το βράδυ η Διυπουργική Διάσκεψη για τη Δημόσια Υγεία της χώρας στην οποία συμμετείχε μεταξύ άλλων ο υπουργός Υγείας, Φραν Βαντενμπρούκε.

Ο εμβολιασμός δεν θα είναι υποχρεωτικός αλλά ανοικτός στους εθελοντές, αποφάσισε, επίσης, η Διυπουργική Διάσκεψη για τη Δημόσια Υγεία

«Στόχος είναι να εμβολιαστεί το 70% του πληθυσμού. Οι ομάδες που θα προηγηθούν θα καθοριστούν στη βάση των γνωμοδοτήσεων των επιστημόνων και έπειτα από δημόσια διαβούλευση», διευκρίνισε ο Υπουργός Υγείας, Φρρανκ Βαντενμπρούκε σε δελτίο τύπου. «Ο εμβολιασμός θα είναι δωρεάν για κάθε πολίτη», τόνισε.

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Belga, μέχρι στιγμής το Βέλγιο έχει ζητήσει 7,7 εκατομμύρια εμβόλια από την AstraZeneca και 5,5 εκατομμύρια από την Johnson & Johnson.

Το Βέλγιο, με πληθυσμό 11,5 εκατομμύρια κατοίκους όπου έχουν καταγραφεί σχεδόν 540.000 κρούσματα του νέου κορονοϊού και περισσότεροι από 14.000 θάνατοι, είναι από τις πλέον πληγείσες από την πανδημία ευρωπαϊκές χώρες.