Life

“Παρουσιάστε!”: ο τυφώνας φέρνει τα πάνω κάτω στο στρατόπεδο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο τυφώνας καλά κρατεί και όλοι είναι ακόμα εγκλωβισμένοι στο στρατόπεδο με παρέα τον χειρότερό τους εφιάλτη...

Αγκαλιά με τον τυφώνα! Τι θα δούμε απόψε στις 21:00, στο νέο επεισόδιο της κωμικής σειράς "Παρουσιάστε!" στον ΑΝΤ1… Ο τυφώνας καλά κρατεί και όλοι είναι ακόμα εγκλωβισμένοι στο στρατόπεδο με παρέα τον χειρότερό τους εφιάλτη. Γλυκερία και Γούλας έχουν μείνει μόνοι μετά τη βόμβα που άφησε ο Έλτον για τα κρυφά της συναισθήματα, ενώ εκείνος αγνοείται στην αναζήτησή του για την τοποθεσία της χαλασμένης γεννήτριας. Η Ναταλία προσπαθεί να δικαιολογήσει τη «λίστα» που έφτιαξε με τα καλά και τα κακά του Σκορδά και ανοίγει διπλό μέτωπο με τον ζηλιάρη γιο της και το θιγμένο της «αμόρε». Αλλά ένα μήνυμα απ' τον έξω κόσμο θα αλλάξει εντελώς τις ισορροπίες. Ο ανασφαλής Καρυπίδης παλεύει να μην πιέσει άλλο την Φραντζέσκα, αλλά οι παρεμβάσεις του Φίλη που παριστάνει την «προξενήτρα», δεν βοηθούν καθόλου. Την ίδια ώρα, ο Πανδής βγάζει τα καταπιεσμένα εσώψυχά του στον Ταξίαρχο, ενώ ο Δαλέκας και ο Αντύπας εξορμούν μες στον τυφώνα για να βρουν φάρμακο για τον δηλητηριασμένο Παπανίδη.



Gallery