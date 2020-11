Τοπικά Νέα

Κορονοϊός – Θεσσαλονίκη: ασφυκτική η κατάσταση στα νοσοκομεία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στο Νοσοκομείο «Παπανικολάου» η εφημερία ξεκίνησε με μηδέν διαθέσιμα κρεβάτια στην ΜΕΘ.

Ασφυκτική παραμένει η κατάσταση στα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης, με τους γιατρούς να δίνουν καθημερινά μάχη για να εξασφαλίσουν κρεβάτια στις ΜΕΘ και στους θαλάμους νοσηλείας.

Χθες καταγράφηκαν 491 νέα κρούσματα κορονοϊού στη Θεσσαλονίκη και η αγωνία συνεχίζεται με τις μονάδες εντατικής θεραπείας στα νοσοκομεία να αγγίζουν τα όρια τους. Η εφημερία του Ιπποκράτειου έκλεισε το πρωί με πάνω από 100 νέες εισαγωγές ασθενών στην κλινική covid.

Στο Παπανικολάου η εφημερία ξεκίνησε με μηδέν διαθέσιμα κρεβάτια στην ΜΕΘ και 44 κλίνες σε θαλάμους covid.

Την ίδια στιγμή, οι υγειονομικοί θρηνούν την απώλεια μιας συναδέλφου τους, 50χρονης νοσηλεύτριας, που έχασε τη μάχη με τον κορονοϊό στο ΑΧΕΠΑ.

Στο κόκκινο βρίσκονται επίσης, Δράμα, Πέλλα και Λάρισα που συνεχίζουν να καταγραφούν τριψήφιο αριθμό κρουσμάτων καθημερινά.