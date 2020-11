Πολιτική

Μητσοτάκης: στα Εμιράτα για επενδύσεις και θέματα άμυνας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο πρωθυπουργός θα υπογράψει με τον Διάδοχο του Θρόνου σεΐχη Μοχάμεντ Μπιν Ζαγιέντ σημαντικές συμφωνίες...

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης το απόγευμα της Τρίτης θα μεταβεί στην πρωτεύουσα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Άμπου Ντάμπι, όπου την Τετάρτη θα συναντηθεί με τον Διάδοχο του Θρόνου, Σεΐχη Mohammed Bin Zayed Al Nahyan.

Ο κ. Μητσοτάκης, στο πλαίσιο της επίσκεψής του, θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο του Κέντρου Hedaya, Dr. Ali Rashid Al Nuaimi, διεθνούς οργανισμού για την καταπολέμηση του βίαιου εξτρεμισμού και θα επισκεφτεί το Sheikh Zayed Grand Mosque Center.

Μεταξύ άλλων, θα συζητηθεί η ενσωμάτωση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων σε τριμερή σχήματα περιφερειακής συνεργασίας, στα οποία συμμετέχει η Ελλάδα, καθώς και θέματα προώθησης της στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ των δυο χωρών στους τομείς της οικονομίας, των επενδύσεων και της άμυνας».

Τον Πρωθυπουργό συνοδεύουν ο Υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης, ο Υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για την Οικονομική Διπλωματία και την Εξωστρέφεια, Κωνσταντίνος Φραγκογιάννης, η διευθύντρια του Διπλωματικού Γραφείου του Πρωθυπουργού, Πρέσβης Ελένη Σουρανή, ο προϊστάμενος του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού, Αλέξης Πατέλης και ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας, Θάνος Ντόκος.