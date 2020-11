Οικονομία

ΥπΑΑΤ : Εγκαίνια για την Ψηφιακή Υπηρεσία Εξυπηρέτησης με Ραντεβού

Ο κάθε πολίτης θα μπορεί να υποβάλει αίτημα για συνάντηση με την υπηρεσιακή μονάδα αποκεντρωμένων υπηρεσιών του Υπουργείου που επιθυμεί. Δείτε πώς.

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μάκης Βορίδης στο πλαίσιο των μέτρων που λαμβάνει το Υπουργείο για την αποτροπή μετάδοσης της νόσου του κορονοϊού και με γνώμονα τον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών του Υπουργείου με στόχο τη μείωση της γραφειοκρατίας προς όφελος της καλύτερης εξυπηρέτησης των Ελλήνων πολιτών, εγκαινιάζει την «Ψηφιακή Υπηρεσία Εξυπηρέτησης με Ραντεβού».

Εφεξής, δίνεται η δυνατότητα στον πολίτη να υποβάλει αίτημα για συνάντηση με την υπηρεσιακή μονάδα αποκεντρωμένων υπηρεσιών του Υπουργείου που επιθυμεί (ΤΑΑΕ και ΓΕΑΛ), είτε πραγματοποιώντας κλήση στο τηλεφωνικό κέντρο του ΥπΑΑΤ 1540, είτε με τηλεφωνική επικοινωνία στα κατά τόπους γραφεία των υπηρεσιών.

Ο εκπρόσωπος της τηλεφωνικής υπηρεσίας 1540, όπως και ο υπάλληλος της αποκεντρωμένης μονάδας θα δημιουργεί ραντεβού για λογαριασμό του πολίτη, για συγκεκριμένη υπηρεσία, ημερομηνία και ώρα, επιλέγοντας μέσα από το διαμορφωμένο ημερολόγιο.

Ο κ. Βορίδης επισημαίνει ότι το Υπουργείο θα συνεχίσει να εργάζεται αδιάκοπα στην κατεύθυνση θωράκισης της Δημόσιας Υγείας απλοποιώντας παράλληλα τις διαδικασίες για τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των πολιτών μέσα από τον συνεχή εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών του.