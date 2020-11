Πολιτική

Πολυτεχνείο: Στο μνημείο του ΕΑΤ – ΕΣΑ Τσίπρας και ΣΥΡΙΖΑ

Στο μνημείο του Σπύρου Μουστακλή κατέθεσε στεφάνι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, συνοδεία αντιπροσωπείας του κόμματος και της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ.

Με την παρουσία πενηνταμελούς αντιπροσωπείας της κοινοβουλευτικής ομάδας, του κόμματος και της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία, και τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων με αποστάσεις, τελέστηκε εκδήλωση για την επέτειο του Πολυτεχνείου στον ιστορικό χώρο των βασανιστηρίων του ΕΑΤ - ΕΣΑ. Επικεφαλής της αντιπροσωπείας ήταν ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος έφθασε κρατώντας ένα λουλούδι και κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο του Σπύρου Μουστακλή, στη μνήμη των βασανισθέντων του ΕΑΤ - ΕΣΑ.

Στεφάνι κατέθεσαν και η γραμματέας της ΚΟ Όλγα Γεροβασίλη, καθώς και ο γραμματέας της Νεολαίας του κόμματος Σωτήρης Αλεξίου. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης απηύθυναν χαιρετισμούς αγωνιστές του αντιδικτατορικού αγώνα, ανάμεσα τους οι Παύλος Κλαυδιανός, Δώρα Καλλιπολίτη, τα μέλη της συντονιστικής Επιτροπής του Πολυτεχνείου, Δημήτρης Χατζησωκράτης, Στέφανος Τζουμάκας.

«Η μνήμη του Νοέμβρη είναι ζωντανή και το μήνυμα του Πολυτεχνείου φέτος πιο επίκαιρο από ποτέ», αναφέρει ο Αλέξης Τσίπρας σε ανάρτηση του στο Facebook.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία σημειώνει ότι «με ευθύνη για την τήρηση των μέτρων υγειονομικής προστασίας, τιμήσαμε και φέτος τους νεκρούς και τους αγώνες του λαού μας για δημοκρατία, ανεξαρτησία και δικαιοσύνη», προσθέτοντας ότι «σπάσαμε την ανόητη απαγόρευση και επιστρέψαμε στους εμπνευστές τους τα προβοκατόρικα σχέδια». «Η Δημοκρατία και η ιστορική μνήμη δεν μπαίνουν σε καραντίνα», τονίζει.

«Σήμερα συμπληρώνονται σαράντα εφτά χρόνια από την εξέγερση του Πολυτεχνείου. Σαράντα εφτά χρόνια από μια κρίσιμη ιστορική στιγμή της νεότερης Ελλάδας, που προκάλεσε καθοριστικούς τριγμούς στη δικτατορία των συνταγματαρχών, αλλά και προσδιόρισε με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο το ανελεύθερο καθεστώς και τις μεθοδεύσεις του, που είχαν επιβληθεί στη χώρα από το 1967», αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ σε μήνυμά του για την 47η Επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου.

Τονίζει ότι η εξέγερση του Πολυτεχνείου «ήταν ένα δημιουργικό πολιτικό ξέσπασμα των νέων της εποχής. Και έτσι έχει μείνει μέχρι σήμερα στη συλλογική μνήμη», σημειώνοντας ότι η επέτειος εκείνης της στιγμής, κάθε χρόνο αποτελεί «πηγή έμπνευσης για νέους όλων των μετέπειτα γενιών» και «πολιτικών αναζητήσεων, πηγή διεκδικήσεων για ένα καλύτερο μέλλον και πηγή δημοκρατικών οραμάτων».

Ο ΣΥΡΙΖΑ υπογραμμίζει ότι τα συνθήματα του Πολυτεχνείου συνεχίζουν να αποτελούν κάλεσμα σε αγώνα για τη νέα γενιά και τον λαό και ότι «συνθήματα όπως Ψωμί, Παιδεία, Ελευθερία αγγίζουν και σήμερα τους νεότερους - σε μια εντελώς διαφορετικά δύσκολη εποχή που διανύουμε». Ωστόσο τονίζει ότι «αυτό όμως δεν επιτρέπει, ούτε μπορεί να γίνει ανεκτό μια κυβέρνηση στο όνομα των πραγματικά δύσκολων συνθηκών, να θέτει σε δεύτερη μοίρα κοινωνικά αιτήματα, ανάγκες και δημοκρατικές ελευθερίες».

«Με αφορμή την επέτειο του Πολυτεχνείου ας ξαναθυμηθούμε ότι η Δημοκρατία δεν μπαίνει σε καραντίνα», σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ στο μήνυμά του, τονίζοντας ότι «αυτή είναι η διαρκής τιμή για όσους αγωνίστηκαν για την πτώση της δικτατορίας και για όσους έχασαν τη ζωή τους γι' αυτό, αλλά και η διαρκής υποχρέωση για τους νέους της δικής μας εποχής, που αναζητούν μια δημιουργική διέξοδο και ένα καλύτερο μέλλον».