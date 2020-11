Αθλητικά

Αυλαία στο Nations League με τελικούς για την πρώτη θέση στους ομίλους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ελλάδα-Σλοβενία, Ισπανία-Γερμανία και τέσσερα ακόμα παιχνίδια με 0% γκανιότα από το Pamestoixima.gr στην αγορά «Τελικό Αποτέλεσμα» έως την έναρξή τους.

Το Nations League ολοκληρώνεται και σε πολλούς ομίλους η πρώτη θέση κρίνεται στο νήμα, στην τελευταία αγωνιστική.

Η Εθνική Ομάδα χρειάζεται τη νίκη στο αυριανό παιχνίδι με τη Σλοβενία στη Ριζούπολη για να την περάσει στη βαθμολογία και να εξασφαλίσει την άνοδο στη δεύτερη κατηγορία.

Τελικός για την πρώτη θέση στον όμιλο είναι και ο αποψινός αγώνας της Ισπανίας με τη Γερμανία. Μόνο νίκη θέλει η Ισπανία, ενώ η Γερμανία εξασφαλίζει την πρώτη θέση και με την ισοπαλία.

Το Pamestoixima.gr προσφέρει 0% γκανιότα, στην αγορά «Τελικό Αποτέλεσμα» έως την έναρξή τους, στα παιχνίδια Ελλάδα-Σλοβενία, Ισπανία-Γερμανία, καθώς και σε τέσσερις ακόμα αγώνες του Nations League, Κροατία-Πορτογαλία, Γαλλία-Σουηδία, Πολωνία-Ολλανδία και Αγγλία-Ισλανδία.

Για το Nations League προσφέρονται ακόμα πέντε τριάδες και δύο πολλαπλά σκορ με ενισχυμένες αποδόσεις.

Οι σημερινές προσφορές για το Nations League

Κροατία-Πορτογαλία : Goal, Γαλλία-Σουηδία : Over 3,5 γκολ, Ελβετία-Ουκρανία : Ισοπαλία.

Μαυροβούνιο-Κύπρος : 2-3 γκολ, Λουξεμβούργο-Αζερμπαϊτζάν : Να κερδίσει το Λουξεμβούργο, Μάλτα-Νήσοι Φερόες : Over 0,5 γκολ οι Νήσοι Φερόες.

: 2-3 γκολ, : Να κερδίσει το Λουξεμβούργο, : Over 0,5 γκολ οι Νήσοι Φερόες. Ισπανία-Γερμανία: Πολλαπλά σκορ 2-1,1-1,1-3.

Οι αυριανές προσφορές για το Nations League

Ουγγαρία-Τουρκία : Να κερδίσει η Ουγγαρία, Αγγλία-Ισλανδία : Over 3,5 γκολ, Τσεχία-Σλοβακία: Να σημειωθεί 1 γκολ στο πρώτο ημίχρονο.

: Να κερδίσει η Ουγγαρία, : Over 3,5 γκολ, Να σημειωθεί 1 γκολ στο πρώτο ημίχρονο. Βοσνία Ερζεγοβίνη-Ιταλία : Να κερδίσει η Ιταλία, Βέλγιο-Δανία: Goal, Αυστρία-Νορβηγία: Ισοπαλία στο δεύτερο ημίχρονο.

: Να κερδίσει η Ιταλία, Goal, Ισοπαλία στο δεύτερο ημίχρονο. Ισραήλ-Σκωτία: Over 2,5 γκολ, Πολωνία-Ολλανδία: Ισοπαλία, Σερβία-Ρωσία: Over 1,5 γκολ η Σερβία.

Over 2,5 γκολ, Ισοπαλία, Over 1,5 γκολ η Σερβία. Ελλάδα-Σλοβενία: Πολλαπλά σκορ 2-0,1-1,2-1.

Με ανανεωμένη πλατφόρμα, γρήγορες αναλήψεις και εύκολη διαδικασία ταυτοποίησης, το Pamestoixima.gr προσφέρει ακόμα στους παίκτες το «Βoost Νίκης», το «Παρά 1» και το «Cash Back», για τα οποία ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.