Υγεία - Περιβάλλον

Χατζηχριστοδούλου: Η Επιτροπή Λοιμωξιολόγων δέχεται απειλές

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε για την εξέλιξη της πανδημίας στη χώρα μας και το εμβόλιο.

Απειλητικά e-mails για τα μέτρα που ελήφθησαν σε σχέση με το πρόσφατο lockdown δέχεται η επιτροπή των λοιμωξιολόγων σύμφωνα με τον καθηγητή Υγιεινής και Επιδημιολογίας στο πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας και μέλος της επιτροπής Χρήστο Χατζηχριστοδούλου.

Ο κ. Χατζηχριστοδούλου μιλώντας στο Πρώτο Πρόγραμμα ανέφερε πως τα απειλητικά μηνύματα έχουν επώνυμο αλλά και ανώνυμο χαρακτήρα.

Σε ό,τι αφορά την εξέλιξη της πανδημίας ο κ. Χατζηχριστοδούλου είπε ότι πλέον βλέπουμε φως στην άκρη του τούνελ, ωστόσο επισήμανε πως κάποια από τα μέτρα θα παραμείνουν τον Δεκέμβριο αλλά και τον Ιανουάριο. Σε ερώτηση για το αν μέχρι τον Ιανουάριο θα έχουμε ένα mini lockdown, ο καθηγητής έκανε λόγο για αυστηρή εφαρμογή των μέτρων.

Ο εμβολιασμός αναμένεται στις αρχές του έτους αλλά ακόμη και τότε τα μέτρα προστασίας θα πρέπει να τηρούνται με θρησκευτική ευλάβεια σημείωσε ο κ. Χατζηχριστοδούλου. Περιμένουμε το εμβόλιο σαν μάνα εξ ουρανού τόνισε χαρακτηριστικά ο καθηγητής. Τέλος αναφορικά με τα μέτρα για την επέτειο του Πολυτεχνείου ο κ. Χατζηχριστοδούλου σημείωσε πως ήταν απαραίτητα για την προστασία της δημόσιας υγείας ενώ χαρακτήρισε τις αντιδράσεις των κομμάτων υπερβολικές . Κανένας δεν πρόκειται να μας στερήσει τις ελευθέριες μας, είπε ο καθηγητής.

Πηγή: ΕΡΤ