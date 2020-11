Αθλητικά

Φάνης Χριστοδούλου: Εκτάκτως στο νοσοκομείο ο μπασκεμπολίστας

Αγωνία για τον Φάνη Χριστοδούλου. Ποια είναι η κατάσταση της υγείας του. Το μήνυμα του Φασούλα στον "Μπέμπη" του ελληνικού μπάσκετ.

Στο Γενικό Νοσοκομείου Σύρου μεταφέρθηκε εκτάκτως ο Φάνης Χριστοδούλου, λόγω καρδιακού επεισοδίου.

Όπως αναφέρει η εφημερίδα Κοινή Γνώμη, ο Φάνης Χριστοδούλου μεταφέρθηκε με διακομιδή από το νησί της Πάρου στην πρωτεύουσα των Κυκλάδω.

Αμέσως εισήχθη στην καρδιολογική πτέρυγα του Νοσοκομείου Σύρου.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο πρώην διεθνής καλαθοσφαιριστής δεν διατρέχει κίνδυνο ζωής.

Το δικό του μήνυμα στον Φάνη Χριστοδούλου έστειλε ο Παναγιώτης Φασούλας.

“Όλα καλά! Πάμε γερά, φίλε Φάνη. Σε περιμένουμε την Πέμπτη πάλι κοντά μας», έγραψε στα social media ο παλαίμαχος σέντερ για τον άλλοτε συμπαίκτη του στην Εθνική”, έγραψε στα social media ο υποψήφιος πρόεδρος της ομοσπονδίας