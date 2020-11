Οικονομία

Σταϊκούρας για SURE: δημιουργούμε “δίχτυ προστασίας” για εργαζομένους

Την ικανοποίηση του για την εκταμίευση ποσού ύψους 2 δις, με εξαιρετικά χαμηλό ως μηδενικό επιτόκιο, εξέφρασε ο ΥΠΟΙΚ.

Ο Υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, αναφερόμενος στη σημερινή, πρώτη εκταμίευση πόρων, ύψους από 2 δις, προς την Ελλάδα από το Πρόγραμμα SURE για τη στήριξη της απασχόλησης, δήλωσε ότι «επτά μήνες μετά την απόφαση του Eurogroup να δημιουργηθεί ένα “δίχτυ προστασίας” των εργαζομένων μέσω του Προγράμματος SURE, και έξι μήνες μετά τη θέσπισή του από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, η Ελλάδα λαμβάνει, σήμερα, την πρώτη εκταμίευση πόρων από το Πρόγραμμα.

Εκταμίευση η οποία ανέρχεται στα 2 δισ. ευρώ, επί συνόλου περίπου 2,7 δισ. ευρώ που θα χορηγηθούν στη χώρα μας ως δάνειο από το SURE, με εξαιρετικά χαμηλό έως μηδενικό κόστος δανεισμού».

Στη συνέχεια ο κ. Σταϊκούρας αναφέρει, «με τα χρήματα αυτά θα καλυφθούν μέτρα στήριξης εργαζομένων και εργοδοτών, τα οποία τέθηκαν σε εφαρμογή από την αρχή της υγειονομικής κρίσης, προκειμένου να διατηρηθούν οι θέσεις απασχόλησης.

Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν την αποζημίωση ειδικού σκοπού και την κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών για τους εργαζόμενους των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τίθενται σε προσωρινή αναστολή, την κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών των εποχικά εργαζόμενων και την υλοποίηση του προγράμματος “ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ”.

Η Ελληνική Κυβέρνηση θα συνεχίσει να αξιοποιεί με μεθοδικότητα, οικονομική αποτελεσματικότητα και κοινωνική δικαιοσύνη τους εγχώριους και ευρωπαϊκούς πόρους, ώστε να περιορίσει, όσο γίνεται περισσότερο, τις επιπτώσεις της παρούσας δοκιμασίας σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις και να θέσει τις βάσεις για γρήγορη και ισχυρή ανάκαμψη».