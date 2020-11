Life

Βραβείο Booker: “παρών” ο Μπαράκ Ομπάμα

Δείτε ποιοι διεκδικούν, μεταξύ άλλων, το λογοτεχνικό βραβείο που συνοδεύεται απο σημαντικό χρηματικό έπαθλο.

Το βραβείο Booker είναι από τα πλέον σημαντικά βραβεία λογοτεχνίας στον Δυτικό κόσμο και στη φετινή τελετή απονομής του θα παραστεί ο Μπαράκ Ομπάμα. Στην τελετή, η οποία θα είναι διαδικτυακή, ο πρώην Πρόεδρος των ΗΠΑ, δύο μόλις ημέρες μετά την κυκλοφορία των απομνημονευμάτων του, θα μιλήσει για τη σημασία που έχει για αυτόν η ανάγνωση μυθιστορημάτων που έχουν βραβευτεί με το μεγάλου κύρους βραβείο.

Ο Ομπάμα θα παραστεί δίπλα σε πρώην βραβευμένους με Booker συγγραφείς όπως ο Κάζουο Ισιγκούρο, η Μάργκαρετ Άτγουντ και η Μπερναντίν Εβαρίστο. Γνωστός ως αδηφάγος βιβλιαναγνώστης, δεν παρέλειπε, αφότου έφυγε από τον Λευκό Οίκο, να μοιράζεται τις αναγνωστικές προτιμήσεις του και συστάσεις. Σε μια λίστα των καλύτερων βιβλίων που διάβασε πέρυσι είχε συμπεριλάβει το «Girl, Woman, Other» της Εβαρίστο (στη γλώσσα μας, με τίτλο «Κορίτσι, Γυναίκα, Άλλο»), το «Nornal People» της Σάλι Ρούνεϊ (κυκλοφορεί με τίτλο «Κανονικοί Άνθρωποι») και το «Wolf Hall» της Χίλαρι Μάντελ (στη γλώσσα μας με τίτλο «Γουλφ Χολ»).

Η τελετή απονομής του βραβείου ήταν προγραμματισμένη για τις 17 Νοεμβρίου αλλά μετατέθηκε για δύο ημέρες ώστε να μη συμπέσει με την κυκλοφορία του πρώτου τόμου των καινούργιων απομνημονευμάτων του Ομπάμα – με τίτλο «A Promished Land» – που αναμένεται να είναι ένα από τα πλέον πολυσυζητημένα βιβλία του 2020. Συνήθως, το βραβείο ανακοινώνεται σε δείπνο στο Guildhall του Λονδίνου, αλλά λόγω της πανδημίας θα μεταδοθεί, σε συνεργασία με το BBC, από το Roundhouse στις 19 του μηνός.

Εκτός του Μπαράκ Ομπάμα, στην τελετή απονομής θα μιλήσει η Δούκισσα της Κορνουάλης για τη σημασία της ανάγνωσης στη διάρκεια της πανδημίας. Ο Ισιγκούρο θα δώσει συνέντευξη στον Τζον Ουίλσον του Radio 4 για την εμπειρία βράβευσης και με Booker και με Νόμπελ Λογοτεχνίας. Τόσο η Άτγουντ όσο και η Εβαρίστο θα μιλήσουν για το τι έχουν κάνει από τότε που μοιράστηκαν το περυσινό Booker. Και στη συνέχεια, η Μάργκαρετ Μπάσμπι, πρόεδρος της φετινής κριτικής επιτροπής, θα δώσει συνέντευξη στον Ουίλσον πριν ανακοινώσει τον φετινό νικητή.

Το Booker 2020, το οποίο συνοδεύεται από το ποσό των 50.000 λιρών Αγγλίας, διεκδικούν οι Tsitsi Dangarembga, Diane Cook, Avni Doshi, Maaza Mengiste, Douglas Stuart και Brandon Taylor. Ηθοποιοί του Old Vic θα διαβάσουν αποσπάσματα από τα μυθιστορήματά τους.